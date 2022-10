Primo elenco degli argomenti principali per la Prensa Latina Day. Day

Editori: Yolade Martinez e Mario Esquivel

Cuba: Invitare i giovani cubani a creare la propria impresa

Cuba oggi invita i giovani a creare la propria opera per il bene comune, per la rivoluzione e la continuità del socialismo.

Ecuador: l’Ecuador inizia a proiettare il cinema latinoamericano in Bolivia

Il film ecuadoriano 52″ ​​di Javier Andrade apre oggi nel cinema boliviano al 18° Festival del cinema latinoamericano organizzato dal Gruppo latinoamericano e caraibico per la cultura (Grulac).

Argentina: Al via in Argentina la 39a Sessione della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi

Il presidente di questo paese, Alberto Fernandez, aprirà oggi in Argentina la 39a sessione della Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC) e fino a mercoledì presenterà rappresentanti di 60 paesi.

Uruguay: Rifiutando l’embargo imposto a Cuba in difesa dei popoli, Jose Mujica

L’ex presidente uruguaiano, Jose Mujica, ha sottolineato che il rifiuto internazionale dell’embargo imposto dagli Stati Uniti a Cuba è oggi un principio a difesa di tutti i popoli della Terra.

Bolivia: il governo della Bolivia e le organizzazioni sociali analizzano la disoccupazione

Una fonte ufficiale ha confermato che il governo boliviano e le organizzazioni sociali dell’amministrazione di Santa Cruz terranno oggi un incontro per analizzare gli accordi del Gran Cabildo del Pueblo tenutisi il 21 ottobre.

Brasile: Lula partecipa alla difesa della democrazia in Brasile

L’ex presidente e candidato Luiz Inacio Lula da Silva parteciperà oggi a San Paolo alla cosiddetta “Legge per la difesa della democrazia”, ​​in vista del secondo turno delle elezioni del 30 ottobre in Brasile.

Francia: In Francia denunciano che Cuba non sponsorizza il terrorismo, è una vittima

L’Associazione francese cubana Linda oggi ha descritto come sorprendente la presenza dell’isola nell’elenco unilaterale degli Stati Uniti dei paesi che sponsorizzano il terrorismo e ha denunciato il paese delle Antille come vittima di quel flagello.

Regno Unito: Rishi Sunak sta per diventare il nuovo Primo Ministro britannico

L’ex cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak potrebbe essere annunciato oggi come il nuovo leader del Partito conservatore e primo ministro britannico, in sostituzione delle dimissioni Liz Truss, tra le richieste di elezioni generali.

Spagna: il Real Madrid è inarrestabile nonostante gli infortuni nel calcio spagnolo

Dopo il Clásico e il suo clamoroso successo sul Barcellona, ​​gli infortuni non sembrano interessare nemmeno il Real Madrid, che è ancora il leader della Liga de Futbol spagnola.

India: L’India celebra il Diwali, la festa più grande dell’anno

Oggi l’India celebra la tradizionale festa delle luci o Diwali, che simboleggia le numerose leggende sulla vittoria del bene sul male, nella celebrazione più importante e gioiosa dell’anno nel Paese.

Libano: il Libano affronta gli ultimi sette giorni del suo mandato presidenziale

Nel bel mezzo dell’appello del parlamento di oggi, il Libano affronta gli ultimi sette giorni del mandato costituzionale per eleggere un nuovo presidente della repubblica ed evitare un vuoto di potere.

Cina: il PIL cinese è aumentato di 3,9 punti nel terzo trimestre del 2022

Oggi, la Cina ha registrato un’espansione del prodotto interno lordo (PIL) di 3,9 punti nel periodo luglio-settembre e ha evidenziato i dati che indicano una ripresa nonostante l’impatto dell’epidemia di Covid-19 e della guerra russo-ucraina.

Sport: Houston umilia gli Yankees ed entra nel campionato del mondo di baseball americano

Gli Houston Astros hanno travolto oggi i New York Yankees e si sono qualificati per le World Series nella Major League Baseball negli Stati Uniti, dove affronteranno i Philadelphia Phillies.

