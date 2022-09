Primo elenco degli argomenti principali per la Prensa Latina Day. Day

Editore: Odalys Buscarón Ochoa

Cuba: La verità è arrivata da Cuba a New York nonostante gli ostacoli

Dal primo titolo del 14 settembre, 62 anni fa, che annunciava il viaggio del leader storico della Rivoluzione cubana, Fidel Castro, a New York, si è cercato di bloccare la visita.

Brasile: avviso di mancanza di avvocati nelle campagne elettorali in Brasile

Il ministro Maria Claudia Boccianeri, del Tribunale Supremo Elettorale (TSE), ha messo in guardia contro la scarsa rappresentanza di avvocati che si vede oggi nella campagna per le prossime fiere elettorali in Brasile.

Bolivia: Dopo aver firmato l’accordo, Bolivia e Perù parlano del porto

I viceministri del commercio estero della Bolivia e del Perù, rispettivamente Benjamin Blanco e Miguel Julian Palomino, guideranno i colloqui di oggi a Santa Cruz sull’uso del porto peruviano di Ilo, dopo la firma delle intese.

Cile: alti e bassi nel processo costituzionale cileno

Oggi, il processo di stesura di una nuova costituzione deve affrontare nuovi ostacoli a causa della decisione della coalizione di destra del Cile, e stiamo ignorando il consenso raggiunto durante i negoziati al Congresso nazionale.

El Salvador: Continua la polemica sul sistema di emergenza di El Salvador

Nonostante i risultati della riduzione della criminalità, continuano oggi in El Salvador i dibattiti sulla legalità dello stato di emergenza.

Costa Rica: Torch of Liberty concluderà il suo tour in Costa Rica

La Fiamma della Libertà centroamericana conclude oggi a Cartago, in Costa Rica, il suo viaggio iniziato il 1 settembre in Guatemala per celebrare il 201° anniversario dell’indipendenza della Spagna dalla Spagna.

Ecuador: diritti e sicurezza nel dialogo del governo ecuadoriano con le popolazioni indigene

Oggi, il governo e il movimento indigeno dell’Ecuador apriranno due nuove agende tecniche per discutere di diritti collettivi, sicurezza e giustizia nel mezzo di un dialogo di due mesi.

Panama: Panama è un test nazionale per i censimenti della popolazione e delle abitazioni

Le autorità governative hanno indicato che da oggi Panama sta preparando un test tecnico per i censimenti della popolazione e degli alloggi previsti per il 2023.

Porto Rico: l’opposizione a LUMA Energy non cambia il supporto del governatore portoricano

Nonostante l’opposizione del consorzio LUMA Energy alla privatizzazione della giornata, il governatore Pedro R. Pierluisi ha avvertito che, qualunque cosa accada, continuerà le sue operazioni portoricane.

Venezuela: Mostra scientifica, tecnologica e industriale aperta in Venezuela e Iran

Si apre oggi a Poledro de Caracas la mostra della prima fiera scientifica, tecnologica e industriale in Venezuela e Iran con la partecipazione di 84 aziende della nazione persiana e circa 350 enti nazionali.

Regno Unito: migliaia di persone si riuniscono a Londra per il funerale di Elisabetta II

Decine di migliaia di persone hanno iniziato a radunarsi oggi nel centro di Londra per dire addio alla regina Elisabetta II, morta la scorsa settimana all’età di 96 anni dopo sette decenni del suo regno.

Angola: Ho ricevuto delegazioni per assumere l’ufficio presidenziale in Angola

Il ministero degli Esteri angolano ha confermato oggi l’arrivo di diverse personalità invitate alla carica presidenziale di Joao Lourenço, che si terrà domani in piazza La Repubblica nella capitale.

Libano: al parlamento libanese si discute della legge di bilancio

Su invito del presidente del Parlamento Nabih Berri, i 128 parlamentari libanesi parteciperanno oggi a una sessione plenaria con l’obiettivo di studiare e approvare la Legge di Bilancio Nazionale 2022.

Libano/Palestina: Serve giustizia in Libano nel massacro di Sabra e Shatila

Oggi, i rappresentanti dei fronti di combattimento palestinesi e dei partiti e delle organizzazioni libanesi hanno chiesto giustizia per gli autori del massacro di Sabra e Shatila, quattro decenni dopo il crimine.

Vietnam: il presidente del parlamento cambogiano ha concluso la sua visita in Vietnam

Il Presidente dell’Assemblea Nazionale (Parlamento) della Cambogia, Heng Samrin, ha concluso oggi una visita ufficiale in Vietnam, che contribuirà all’ulteriore rafforzamento e sviluppo della tradizionale amicizia tra i due Paesi.

Cultura: Giornata di chiusura della performance musicale della cultura messicana a Cuba

In occasione del 212° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza del Messico, il 38° Greto de Dolores Day a Cuba cala oggi il sipario con un’esibizione musicale di artisti dell’isola.

Cultura: Benedetti sul grande schermo nel giorno del suo 102esimo compleanno

Mario Benedetti, uno dei più famosi uruguaiani, vive oggi nella memoria dei suoi connazionali, che potranno riscoprire lo scrittore sul grande schermo.

un poema