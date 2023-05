Primos Roglic e Remko Evenboel guidano la battaglia per il Giro d’Italia [Previa]

Corsa su strada EFE Giro d’Italia

La 106a edizione del Giro d’Italia porterà una delle battaglie più potenti del ciclismo attuale, guidata dallo sloveno Primos Roglic (Jumbo-Visma) e dal belga Remko Evenboel (Soudal-Quick Step). ) che copre quasi 3.500 chilometri e 21 tappe saranno suddivise nella prestigiosa “Corsa Rosa”.

Senza lo sloveno Tataj Bokar tra i contendenti, Jumbo-Vizma e Soudal-Quick Step, l’australiano, monopolizzano quasi tutti i riflettori come i due unici pretendenti al titolo del torneo. Il campione in carica Jay Hindley non parteciperà.

Entrambi i ciclisti litigano dopo una collisione Torniamo in Catalogna Roglic ci è riuscito, ma il conto in attesa più importante dell’ultimo Giro di Spagna, in cui davanti a Evenboel, lo sloveno ha avuto una caduta che gli ha impedito di gareggiare fino alla fine per arrivare a Machada.

Il percorso, articolato in 21 tappe attraverso l’Oltralpino, sarà caratterizzato da prove a cronometro e sette finali in vetta, tra le quali spiccano le tre cime di Lavaredo nell’alto Veneto.

Rispetto allo scorso anno, sarà fondamentale la varietà dei percorsi, con il doppio dei chilometri contro il tempo rispetto alla precedente edizione. Remco Evenepol Colui che cerca di prendere le distanze da a Cugino Roglik A proprio agio con le dure e sempre impegnative salite italiane di Appennini, Alpi e Dolomiti.

Altri big come il danese Mats Pedersen (Trek-Sekafredo), il gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), il portoghese Joao Almeida (UAE Emirates) o il russo Alexander Vilazov (Bora-Hansgrohe) si candideranno per l’agguato. Il podio sarà affiancato da due favoriti, una lotta tra loro, a priori, un gradino sotto il livello offerto da Roglic ed Evenepoel.

Questo sabato la ‘Corsa Rosa’ prenderà il via con una cronometro sulla costa adriatica abruzzese, alla quale saranno presenti solo sette corridori spagnoli, quattro dei quali a difesa della Movistar, gli spagnoli impegnati nell’era moderna quando ci saranno meno motociclisti.

Uno che rende più problematico ripetere il podio di Michael Landa dello scorso anno. Movistar è al Giro con José Joaquín Rojas, Carlos Verona, Óscar Rodríguez e Albert Torres per sostenere il colombiano Francisco Gaviria.

Jonathan Lastra (Cofitis), Diego Pablo Sevilla (Eilo-Cometa) e Luis Leon Sanchez (Astana) hanno completato la lista degli spagnoli. Spirale Italia .

Manca meno di un giorno al via della 106esima edizione del Giro d’Italia, che scatterà con la prima prova di tappa a circa 20 chilometri di distanza sulla Costa dei Trabocchi, e si concluderà ad Ortona. Ha indossato la prima maglia rosa del torneo.







EFE – Agenzia EFE – Tutti i diritti riservati. La riproduzione di qualsiasi tipo è vietata senza l’autorizzazione scritta di Agencia EFE S/A.