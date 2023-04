Principali tendenze di investimento del mercato: dalla sicurezza informatica al rispetto dell’ambiente:

I megatrend sono intesi come quei problemi e cambiamenti strutturali nella società che trascendono i confini e le società e rappresentano opportunità di investimento a lungo termine. Con i mercati volatili nelle ultime settimane, potrebbe essere un buon momento per dare un’occhiata a queste opportunità.

In questo senso investire nella sicurezza informatica non è una scelta, è un obbligo. Adra Besso, presidente di WisdomTree Investments per la Spagna, ha fornito prospettive di settore e ha parlato con gli abbonati Ei Premium sulla sicurezza informatica di Megatrend il 18 aprile.

Un’altra grande tendenza di crescente importanza riguarda la transizione energetica verso energie più pulite. In questo senso, WisdomTree ha aggiunto litio e cobalto alla sua gamma di prodotti per la transizione energetica. Dopo la ripresa dei volumi, attualmente vi è volume sufficiente sul mercato per combinare questi due materiali nei prodotti WisdomTree Energy Transition Metals (WENT) e WisdomTree Battery Metals (WATT). WisdomTree ha aggiunto Litio e Cobalto alla sua gamma di potenza di trasmissione

L’Europa è ancora una volta al centro dell’attenzione degli investitori. Francisco Rodríguez Dachelle, Partner e Direttore di Lonvia Capital, ce ne spiega le ragioni e ci dà le chiavi per scegliere le migliori società europee in borsa: “Sembra che le società che possono mantenere i loro margini operativi e hanno poco indebitamento” siano le più adatte avere successo a medio e lungo termine.

Anche la Cina ei paesi emergenti tornano a distinguersi. Alcuni sondaggi mostrano che quasi un terzo degli investitori al dettaglio prevede di investire nei mercati emergenti entro i prossimi 12 mesi mentre diversificano sempre più i propri portafogli. Con questo in mente, è consigliabile conoscere le migliori alternative per investire in questa classe di asset diversificata.

Tuttavia, un fattore da considerare è che la Cina avrà bisogno di petrolio nei prossimi tre anni a causa della sua crescita economica. Inoltre, in un mondo in fase di trasformazione ambientale, gli investimenti in nuovi processi di estrazione del petrolio sono diminuiti drasticamente, quindi non emergeranno nuove riserve o fonti di petrolio.

Tornando alle notizie delle ultime settimane, Jose Ramón Iturriaga, fund manager di Okavango Delta, Kalahari e Spanish Opportunities ad Abante, passa in rassegna il mercato attuale e fornisce le sue intuizioni sul settore bancario spagnolo e fornisce le chiavi della stagione dei risultati nei primi tre mesi. A suo avviso, le banche Ibex che beneficeranno maggiormente delle dinamiche di mercato dal lato delle passività sono Caixabank o Unicaja.

Dopo l’inizio dell’anno in cui il reddito fisso è stato visto come un asset tornato protagonista, anche la recente crisi bancaria ha spinto gli investitori a cercare rifugio: potrebbe essere una buona opzione? Qui lo analizziamo.

Horos Asset Management ha pubblicato la sua lettera trimestrale, in cui fa riferimento alle turbolenze bancarie esplose il 10 marzo. In una vena volatile, l’Horos Value International Fund (5 stelle con il rating più alto di Morningstar e un patrimonio di circa 80 milioni di euro) ha registrato un rendimento trimestrale del 6%, che si confronta favorevolmente con il rendimento del suo indice azionario. Riferimento, che è aumentato del 5,4%.

Un buon momento da ricordare è che l’8 maggio Alejandro Martín, gestore di fondi di Horos Asset Management, terrà un incontro con gli abbonati Ei Premium dove ci mostrerà come gestire un portafoglio di quote di un fondo di investimento. Senza dubbio un’ottima occasione per fare due chiacchiere con un famoso esperto che ha vinto numerosi premi nella sua carriera di manager.

Offre anche strategie di investimento Un corso online per imparare a investire e gestire la ricchezza. Il corso si svolge secondo la metodologia ‘Partial Learning’, in cui i diversi docenti del corso impartiscono lezioni di non più di 15 minuti ciascuna in modo che lo studente possa procedere al proprio ritmo. Hanno anche un approccio ampio per saperne di più e sono in costante contatto con gli istruttori del corso per risolvere i loro dubbi.