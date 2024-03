Priscilla Matteo è stata sorpresa all'alba mentre entrava e usciva dal palazzo dove risiede Julian Zucci mentre si prendeva cura dei suoi figli.

Priscilla Matteo è stata sorpresa mentre entrava nel palazzo dove risiedeva Julian Zucchi mentre si prendeva cura dei suoi figli. (Foto di: Magaly TV La Firme)

Nell'ultima trasmissione di “Majali La Firme TV” Questo 18 marzo, ospite Medina Majali Ha lanciato un nuovo canale che ha catturato l'attenzione del pubblico ed è stato legato alla possibile visita del suo corrispondente Priscilla Matteo Ad una sezione Giuliano ZucchiCerca di passare inosservata dalle telecamere del suo show.

Nelle immagini mostrate dal programma ATV, la giovane giornalista appare mentre entra nell'edificio in cui abita. Giuliano, Proprio il giorno in cui si è reso responsabile della cura dei suoi figli minorenni a seguito della sua relazione con l'attrice Yida slava. E non è tutto, perché la ripresa si svolge all'alba Matteo Lasciando il luogo in cui ha incontrato il suo ex uomo della realtà.

Ma la cosa strana della scena è che la donna argentina non ha accompagnato la giornalista per salutarla al momento della sua partenza. Invece, rimase sulla porta, aspettando che lei scendesse con la guardia dell'edificio, sorridendo ampiamente mentre osservava la scena. Il giornalista sembrava sempre imbarazzato.

Anche se il pilota argentino Giuliano Zucchi Ha dichiarato che si trovavano solo in una stanza dell'edificio Priscilla MatteoLe immagini mostrano il contrario per il personaggio dell'ATV. Poiché, da parte sua, l'autista Medina Majali Ha espresso il suo rammarico per non aver accompagnato il suo assistente Giuliano È entrato nell'edificio e ha criticato l'esposizione del giornalista in mezzo allo scandalo mediatico, esprimendo il suo fastidio.

“Mi rattrista come una ragazza cerchi di coprirsi mentre ride come se fosse uno scherzo, smascherando una ragazza professionista, il cui unico grave errore è quello di essere sorda, cieca e muta per un uomo che sicuramente le parla con gentilezza”, ha affermato. dichiarato. Medina Majali SU Priscilla Matteo.

Dopo aver visto le foto, Majali non ha esitato ad esprimere ancora una volta il suo fastidio nei confronti dell'ex ragazzo del reality per quella che considerava una mancanza di cavalleria nei confronti di Priscilla Matteo. Nelle foto si vede come l'argentina sorride quando esce di casa, mentre la giornalista sembra che cerchi di nascondersi.