Prodotti a base di carne di maiale richiamati su possibile diffusione di listeria – NBC Chicago

Più di 230.000 libbre di prodotti a base di carne di maiale cotti Alexander e Hornung e prodotti a base di peperoni sono stati richiamati per possibile contaminazione da Listeria, è stato annunciato domenica. Servizio di ispezione e sicurezza alimentare (FSIS).

Oltre ai prodotti a marchio Alexander & Hornung, altri prodotti interessati sono stati venduti con marchi privati, tra cui Wellshire, Butcher Boy, Garrett Valley Farms, Food Club, Niman Ranch, Open Nature, Big Y e Five Star.

Come identificare i prodotti danneggiati

I prodotti interessati sono stati venduti in varie date nei supermercati di tutto il paese. Può essere identificato dal numero dell’istituto EST. M10125 è sotto il marchio di ispezione USDA. Un elenco degli elementi recuperati è disponibile anche sul sito Web dell’FSIS all’indirizzo per data Data di scadenza e consumo preferenziale dei prodotti o allegati.

FSIS consiglia ai consumatori che hanno acquistato tali prodotti di non consumarli e di smaltirli o restituirli al luogo di acquisto.

Non ci sono state segnalazioni confermate di malattie o infezioni legate al consumo dei prodotti richiamati.

L’agenzia ha affermato che la potenziale contaminazione è stata scoperta dopo che i test del prodotto sono risultati positivi per Listeria monocytogenes.

Quali sono i sintomi della listeriosi?

Mangiare cibo contaminato da listeria può causare listeriosi. La listeriosi può causare febbre, dolori muscolari, mal di testa, torcicollo, confusione, perdita di equilibrio e convulsioni. In rari casi, la listeriosi può essere fatale.

