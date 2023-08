produzione in Spagna? Il costo di una maglia nel Paese è di nuovo vicino ai sei euro

Quanto costa realizzare una maglietta? In Spagna, nel 2022, una media di 5,96 euro. Sono i dati rilevati dall’ultima edizione dell’Indagine sui prodotti industriali, da cui l’Istituto nazionale di statistica (Ine) stima i dati sulla produzione di circa 4.000 prodotti industriali ogni anno, indicando il numero di unità prodotte e il valore ottenuto. dai produttori con la loro vendita.

Nell’abbigliamento, la camicia in maglia (per uomo e donna) è uno dei prodotti di riferimento per la sua superiorità nei guardaroba dei consumatori e nelle collezioni dei brand. Secondo i risultati del sondaggio, è anche uno dei prodotti di abbigliamento più fabbricati in Spagna, con 18,9 milioni di unità nel 2022.

In realtà, Solo la produzione di abiti in Spagna supera questa cifra (compresi abiti da sposa, abiti da comunione e tailleur pantalone), con 24,6 milioni di pezzi prodotti, e camicie e bluse da donna, con 34,9 milioni di pezzi.

Negli ultimi cinque anni, la produzione di maglie in Spagna è stata ridotta a circa cinque euro per unità, ma nel 2021 e nel 2022 il costo è risalito a una cifra più o meno uguale a quella del 2018: il prezzo unitario dell’anno scorso era di 5,96 contro 5,97 euro nel 2018.

La produzione di magliette è diminuita di anno in anno negli ultimi anni, raggiungendo 18,9 milioni di unità nel 2022

Il risultato finale degli ultimi cinque anni è stato raggiunto nel 2020, quando agli industriali è stato addebitato un prezzo medio per le camicie prodotte di 5,39 euro per unità. Tuttavia, la tendenza al ribasso si è arrestata quell’anno e il valore medio delle camicie prodotte in Spagna è aumentato dell’1,6% nel 2021 e di un altro 8,8% nel 2022.

Il recupero del prezzo medio per prodotto fabbricato avviene in un momento di continua diminuzione del numero di unità prodotte nel Paese. Secondo i dati definitivi (quelli del 2022 sono ancora provvisori), nel 2018 la produzione di magliette ha raggiunto i 35,1 milioni di pezzi, cifra che è scesa a 32,4 milioni l’anno successivo e al 23,1%.

Nel 2020, la produzione di questi prodotti in Spagna ha fatto un ulteriore passo avanti, con solo 23,1 milioni di unità vendute dai produttori del paese; Nel 2021 è passato a 20,5 milioni di unità e nel 2022 è rimasto a 18,9 milioni di unità.

Oltre alle magliette, altri prodotti fabbricati da aziende di abbigliamento del Paese hanno un valore unitario più elevato a causa della natura stessa del prodotto. Nel caso Camicie e camicette da donna, nel 2022 il totale ricevuto dagli industriali nella loro attività congiunta ha raggiunto i 332,6 milioni di euro, con un valore unitario di 9,53 euro. L’importo è aumentato dell’11% rispetto all’anno precedente.

Allo stesso modo, lo èIl prezzo medio degli abiti prodotti in Spagna era di 20,78 euro nel 2022, in aumento del 22% rispetto all’anno precedente. In tutto, le aziende di abbigliamento hanno pagato 511 milioni di euro per vendere gli abiti nel 2022.