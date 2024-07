Profili AI che cambiano la vita delle startup

La rivoluzione dell’AI generativa sta impattando sul business delle startup e generando nuovi bisogni professionali affinché le aziende possano adattarsi al nuovo scenario tecnologico.

Il progresso inarrestabile dell’intelligenza artificiale generativa che trasforma le imprese, i nuovi posti di lavoro o la formazione e le competenze professionali, ha un impatto sulla vita delle persone. .inizio E nei progetti fondati da imprenditori.

AAdattarsi a questi strumenti rivoluzionari porta Cambiamenti definitivi nella vita e nelle performance di queste startup.

Patrizia Matteiche ha partecipato alla creazione della carica di CEO di Multimarkets, Commercio di intelligenza artificiale Per creare o creare Mercati Ritiene che sia necessario che coloro che entrano nel settore dell’intelligenza artificiale ricevano una formazione teorica e pratica. Aggiunge che quando si cercano professionisti,Dovrebbero essere tracciati i profili che possono essere formati e adattati rapidamente, che conoscono le normative, che collaborano, hanno un’elevata conoscenza tecnica e che possono applicare soluzioni di intelligenza artificiale con disinvoltura.“.

Mattei ritiene che “la sfida competitiva dell’AI non si limiti solo alla formazione di nuovi profili, ma dipende anche da fattori quali l’accesso ai dati o alle risorse, l’integrazione nei processi, l’organizzazione o l’integrazione” e aggiunge che “i ruoli ibridi focalizzati sono necessario” per migliorare l’efficienza operativa e le operazioni interne delle aziende.

da parte vostra Álvaro MartinezLuzia, CEO e cofondatrice dell’assistente AI in lingua spagnola, rivela che la sua azienda, focalizzata sul consumatore finale, si concentra sul reclutamento per due tipi di profili: ingegneria e prodotto.

– aggiunge Martinez La cosa più importante quando si cerca un profilo “non è tanto la specializzazione in una materia particolare, ma la curiosità, la voglia di imparare e la passione per il momento interessante che stiamo vivendo”.Per l’amministratore delegato di Luzia il motivo per cui non cercano ingegneri dell’IA è chiaro: “Non ce ne sono molti, ed è molto difficile trovarli perché è impossibile chiedere anni di esperienza in una specialità che ancora non esiste .”

Effetto dell’applicazione

Informazioni sui profili necessari Juanjo AmorínIl fondatore e amministratore delegato di Qualentum ritiene che la prima fase di sviluppo sia la rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa – quella a cui stiamo assistendo oggi – e spiega che è “quella che ha il maggiore impatto applicato in tutte le professioni”.

Amorin sottolinea che:L’intelligenza artificiale può avere un impatto anche nelle professioni manuali, che professionisti come chiropratici o pittori possono utilizzare per migliorare la produttività.“.

La pensa così il fondatore di Qualentum L’obiettivo principale dell’intelligenza artificiale generativa è direttamente correlato all’aumento della produttività e dell’efficienza. L’idea che l’intelligenza artificiale porterà nuovi posti di lavoro in sostituzione di quelli esistenti è preoccupante, ma Amorin sottolinea che “in realtà, i nuovi lavori sono pochissimi, e quelli che esistono sono adattamenti abbastanza estremi di lavori già conosciuti”. “Dovrebbero esserci più ingegneri che sappiano scrivere”, spiega sollecitare Per generare, dalla semantica addestrativa, un’intelligenza artificiale che possa a sua volta creare prodotti visivi, audiovisivi, testuali e molto altro ancora.

Pedro DezmaIl fondatore di Kleverplay concorda sul fatto che i profili richiesti non sono una novità. “Riguarda Professioni che già esistono ma che devono essere formate e apprese per adattare le proprie conoscenze ai nuovi strumenti che cambiano il modo di lavorare“Dizma ritiene che la trasformazione, al di là del cambiamento dei posti di lavoro dovuto allo sviluppo della tecnologia, stia portando al fatto che ciò che distingue i profili ora non sia altro che un cambio di nome: “È un modo per rendere il nome di quella professione più attraente

Dal punto di vista Ernest SanchezManaging Partner di Nuclio Venture Builder, Le professioni più richieste sono data scientist, specialisti di sicurezza informatica e ingegneri che scrivono richieste per sviluppare interfacce.

Per quanto riguarda le aziende dedicate all’intelligenza artificiale, Sánchez sottolinea la professione dell’etica tecnologica, che sarà cruciale per il corretto sviluppo di queste aziende.

Per spiegare la sostituzione dei profili professionali, punta Sanchez Il paradosso di Jevons – Viene dall’economista inglese William Stanley Jevons, che osservò nel 1865 che i miglioramenti tecnologici portavano ad un aumento dell’efficienza del carbone – affermando che “in definitiva, l’uso di uno strumento nuovo e più efficiente aumenta le risorse e la necessità per l’uso della tecnologia”.

Sebbene questo sviluppo dell’intelligenza artificiale creerà necessariamente la ricerca di nuovi profili, Sanchez ritiene che ci siano lavori che non possono essere sostituiti e porta l’esempio di un analista finanziario: “Alcuni dei loro lavori possono essere sostituiti dall’intelligenza artificiale, ma ci sono azioni, come il processo decisionale e le relazioni con i clienti”. E la gestione della strategia, che richiede una persona. Discute dell’impatto su persone con molti anni di esperienza nel mondo del lavoro, spiegando che non hanno bisogno di essere escluse dallo sviluppo. dell’intelligenza artificiale.

Per il socio amministratore di Nuclio, «le professioni richieste si dividono in due gruppi: lavoratori tecnici come sviluppatori e programmatori, oppure professioni classiche e più umanistiche come filosofi, sociologi o antropologi».

Juanjo Amorín aggiunge che professioni che avrebbero potuto essere lontane dalla conoscenza e dal controllo dell’intelligenza artificiale non lo sono più. Fornisci un esempio di un professionista che lavora su questioni di controllo di gestione nel settore finanziario, che dovrebbe adattarsi all’apprendimento della programmazione nel linguaggio Python, per lavorare con esso Apprendimento automaticoE i dati e la scrittura pretendono di addestrare l’intelligenza artificiale e quindi di generarne documentazione.

Il fondatore di Qualentum sottolinea inoltre che il cambiamento più osservabile relativo ai lavori direttamente legati all’intelligenza artificiale avverrà tra il 2025 e il 2030: “Questo cambiamento nell’intelligenza artificiale farà sì che smetta di essere un prodotto e inizi a essere più legato alla robotica, alla blockchain e ad altri processi dirompenti. tecnologie.” Per Amorin, emergeranno nuove professioni man mano che verranno implementate in più fasi di produzione. “Queste professioni future, oltre agli ingegneri, si concentreranno su formatori e insegnanti di robotica… e parleremo anche di psicologia della robotica”, ha affermato. sottolinea.

Correzioni

Juanjo Amorín sottolinea che questi nuovi profili dovranno rieducare i sistemi industriali e questa rieducazione si realizzerà sulla base della correzione delle incoerenze o degli errori del sistema.

L’attuale impatto dell’intelligenza artificiale e il suo impatto previsto in futuro sono solitamente associati ad ambienti di lavoro che includono operazioni di produzione, matematica, robotica e ingegneria, ma per Amorin “le discipline in cui gli esseri umani sono essenziali – pedagogia, logopedia o psicologia – saranno utili. ” Possono essere modificati dal progresso dell’intelligenza artificiale. Sebbene l’impatto dell’intelligenza artificiale sopra menzionato riguardi queste professioni più umane, si applica anche a professioni più pratiche, come un meccanico che installa una caldaia in una casa. Adesso lo fa utilizzando solo i suoi strumenti, ma il fondatore di Qualentum sottolinea che in futuro non sarà così: “A queste funzioni bisognerà applicare l’intelligenza artificiale. Il meccanico non verrà sostituito, ma lavorerà con lui”.

Quali professioni creano gli unicorni IA più avanzati?

L’ingegnere sollecitare Oppure l’AI coach, secondo gli esperti, è uno dei profili più richiesti creati dopo il “boom” dell’intelligenza artificiale generativa. Questa è la “moda” per l’ingegnere sollecitare È stato lanciato dopo che il New York Times aveva suggerito questa professione un anno e mezzo fa come la professione più sexy del resto del secolo. Pertanto, i professionisti che dedicano i loro sforzi a “dire al genio della lampada magica cosa fare” sono diventati i più apprezzati, soprattutto perché sanno esattamente quali domande porre alle piattaforme di intelligenza artificiale per ottenere le risposte desiderate.