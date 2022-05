Profilo di livello 2, cronometro di 9,2 km e tabelle

Il Spirale d’Italia Questo sabato, al livello 2, La prima volta che la partita è stata testata, ha suscitato attesa tra i tifosi a causa della differenza di fuso orario Può segnare tra i candidati per il titolo. colombiano Miguel Angelo Lopez Lui è uno di loro e lui e la sua squadra sperano di non perdere troppo tempo contro i loro principali rivali. (Guarda anche: Classifica generale Giro d’Italia 2022 dopo il livello 1; Matthew van der Boyle, primo presidente)

La cosa positiva per ‘Superman’ e per i colombiani in generale è che la cronometro non è lunga. Il test di questo sabato ha una pista di 9,2 chilometri, che non è del tutto pianeggiante, ma ha piuttosto una spinta nella sezione finale.. (Potrebbe interessarti: [Video] Van der Boyle, leader del Giro d’Italia, ha quasi aperto gli occhi sulla sua festa)

Questo è ciò che fa sperare che Lopez e gli altri corridori nazionali facciano una bella partita nella cronometro di questo sabato. La tappa si conclude con un dislivello di 1,3 km con una pendenza media del 4,9%. In questo campo, ‘Superman’ deve sfruttare altri corridori che si comportano meglio di lui nei primi otto chilometri.

La cosa più importante per i ciclisti nazionali è ridurre al minimo le perdite quotidiane e uscire imbattuti da cadute o difficoltà. Poi arriva l’alta montagna, in cui hanno più strutture per stare al di sopra degli altri.

Leggi di più









per adesso, Richard Carabas dell’Ecuador è stato l’unico ad approfittare del tempo, era 4 secondi meglio degli altri. I candidati alla fine della prima tappa hanno avuto anche un finale di arrampicata, in cui i corridori esplosivi si sono classificati al primo posto.

Tavola Livello 2 Zero de Italia 2022

La cronometro inizierà alle 7:00 ora colombiana. Quando c’è un minuto di differenza tra ogni ciclista inizia e la sequenza di partenza è determinata dalla classifica generale. L’ultimo sarà il primo a cronometro, mentre il leader della corsa Matthew van der Boyle sarà l’ultimo.

Profilo Livello 2 Zero de Italia 2022

Quindi, misura il percorso del giorno e la sua altitudine: