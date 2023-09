Progettano megaevoluzioni per Pokémon Mamoswine e Dewgong

La megaevoluzione era una meccanica introdotta nella sesta generazione di Pokémon.

Mamosoin nell’anime Pokémon durante la sesta generazione

Pokémon è un franchise molto versatile Quando si tratta di creare contenuti, ciò ha portato al fatto che recentemente abbiamo potuto vedere che hanno lanciato un ricettario per il franchise che senza dubbio consentirà alla maggior parte dei buongustai di godersi le creature che compongono questa licenza in un modo completamente diverso modo.

Tuttavia, parte di questa diversità si riflette anche nel fatto che ci sono molti artisti che ne sono capaci Crea tutti i tipi di attività Basati sulle creature e sulla loro stessa meccanica, esempi come la forma paradossale di Rayquaza nella sua versione brillante mostrano l’enorme potenziale che la nuova generazione ha lasciato dietro di sé. Tuttavia, prima che le forme del futuro e del passato fossero presenti, Molti fan hanno creato megaevoluzioni alternativeQuesto è il caso che abbiamo visto con Mamosoin e Deojong.

Mamoswine e Dewgong sono Pokémon di tipo Ghiaccio a cui manca una megaevoluzione ufficiale

Questi due sono Pokémon di tipo Ghiaccio (con Mamoswine che è l’ultima evoluzione di Swinub e introdotta nella quarta generazione mentre Dewgong è l’evoluzione di Seel nella prima generazione), un utente Reddit ha pubblicato sul forum Pokémon del suddetto social network Il design che ha creato enormi sviluppi Questi due Pokemon appaiono entrambi maestosi. Naturalmente, a differenza di quanto fatto da altri utenti, non ha fornito dettagli sulle caratteristiche di questi due Pokemon virtuali. Puoi dargli un’occhiata qui sotto:

Per il resto c’è da dire che nel gioco base di Pokémon Scarlatto e Viola non sono disponibili né Mamoswine né Dewgong, ma la cosa è già stata confermata Entrambi arriveranno come contenuto scaricabile (DLC). Di questi titoli, è già stato confermato che la linea evolutiva di Swinub sarà disponibile in La Máscara Turquesa, mentre la linea Seel potrà essere ottenuta in El Disco Índigo.