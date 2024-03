Progettare con l'intelligenza artificiale? Karen Kuo ci racconta come la tecnologia contribuisce al suo processo creativo – Samsung Chile Newsroom

Samsung Chile era presente alla conferenza “Just Another AI”. “The Exhibition”, dove i partecipanti hanno potuto vedere la prima collezione di moda cilena realizzata con l'intelligenza artificiale, creata da WISE Innovation Studios in collaborazione con l'importante designer nazionale Karen Ko.

La mostra, che reinventa e ripropone i 10 abiti che la costumista vinse nello show televisivo di successo “Project Runway” 13 anni fa, è aperta al pubblico fino al 10 marzo.

Samsung Chile ha partecipato attivamente a questo progetto utilizzando i suoi telefoni Serie Galaxy S24, che ha la potenza dell'intelligenza artificiale Galaxy. In questo modo, gli ospiti presenti potranno testimoniare questa proposta innovativa che segna una pietra miliare nel settore diventando la prima collezione di moda cilena creata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Come creare una collezione di moda con l'intelligenza artificiale?

Il processo creativo per Karen Kuo Tutto è iniziato con la generazione di disegni e grafica di moda attraverso l’intelligenza artificiale, che ha ispirato e guidato direttamente la creazione di abbigliamento fisico. Utilizzando schermi giganti e telefoni moderni, i partecipanti hanno potuto osservare il processo di creazione e il risultato finale, immergendosi in un'esperienza interattiva attraverso la realtà aumentata e l'intelligenza artificiale. Anche Mariana Pardo, direttrice creativa dell'azienda, si è occupata della direzione creativa e della formazione dello spettacolo.

In questo modo Karen Kuo diventa pioniera nell’adozione di queste nuove tecnologie. “Come designer analogico negli anni '90 lavoravo principalmente con carta e matita, quindi mi consideravo completamente ignorante in fatto di intelligenza artificiale. Comprendere queste nuove tecnologie ed esplorare come applicarle nel mio campo è stata una sfida enorme. È davvero infinito! Per questo programma, è importante essere molto specifici su ciò che desideri. “Devi avere un'idea ben definita e poi catturarla in modo concreto in modo che il programma dia i risultati desiderati.”lui spiega.

Per quanto riguarda il futuro, Karen dice che si vede creare un altro gruppo utilizzando l'intelligenza artificiale. “Voglio offrire nuove esperienze ai miei clienti e credo che riusciranno a sfruttare questa tecnologia.”, si precisa. Inoltre, invita altri designer a unirsi alla tendenza. “Inizia a esplorare e navigare. Devi investire molte ore per capire tutto.” Conferma.

Mostra “Solo un’altra intelligenza artificiale”. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 10 marzo 2024, dalle 11:00 alle 21:00, presso la Galería Patio (Alonso Córdova 3877, Vitacura). Inoltre, i 10 outfit esposti faranno parte di un'asta alla quale tutto il pubblico potrà partecipare e vincere premi, tra cui i biglietti del Lollapalooza.