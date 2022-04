Progetti che aprono spazio alle reti di quinta generazione nel paese – settori – economia

Il Ministro delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione Carmen Legia Valderramaha osservato che, sebbene lo scenario di sviluppo della rete 5G sia una tendenza nel mondo e nella regione, gli sforzi del governo sono volti ad aumentare la connettività 4G e creare un solido quadro normativo per l’asta e lo sviluppo futuro in Colombia.

“Entro il 2021 abbiamo già 44 milioni di connessioni Internet, il che significa che senza dubbio quest’anno ne avremo più di 45 milioni”, ricorda.

Lo ha fatto notare Nel 2025, la Colombia avrà una connettività 4G nelle aree rurali all’80%.

Valderrama ha anche sottolineato che tra i piloti per La tecnologia 5G ha già 50 punti reali e applicazioni di successo in diversi settori.



Ha spiegato: “Stiamo lavorando per allungare i tempi in modo che ci siano più opportunità per piloti e aziende, e lasceremo il regolamento aggiornato e il decreto che sta per essere emanato poiché lo spazio dello spettro privato è stato aperto fino ai flussi di tecnologia 5G”.

secondo Ernesto Gutiérrez de Piñeres, Vicepresidente digitale di Ecopetrol, Il progetto 5G dell’azienda è il prodotto di un precedente bando per cinquanta idee che potrebbero generare valore futuro per la raffineria, i porti, la produzione e l’estrazione di greggio.

“Cerchiamo benefici vicini al miliardo di dollari, con investimenti che vanno da 400 o $ 500 milioni da queste tecnologie realizzate in ecosistemi aperti, Innovando e lavorando a fianco dei leader, abbiamo già lanciato dieci di queste iniziative e abbiamo già generato un ritorno di 900 milioni di dollari dopo aver investito 120 milioni di dollari”, ha spiegato Gutierrez.

Inoltre, abbiamo già in funzione la prima blockchain di idrocarburi al mondo. A Nel caso del 5G, abbiamo un pilota con Claro alla raffineria di Barrancabermeja. Attualmente, il 35% di queste proprietà opera in 5G. Un altro piano è quello di ispezionare con droni e robot, e ancora non li abbiamo e stiamo perdendo opportunità, quindi è necessario andare avanti in questo senso”, ha affermato il regista.

