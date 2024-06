Progetto Mattei: Egitto e Italia firmano due accordi sulla formazione tecnica e professionale

L’Italia continua a rafforzare la propria presenza in Egitto nell’ambito del programma Matteo per l’Africa, con importanti iniziative nel campo della tecnologia e della formazione professionale. Lo si legge nel comunicato stampa. Alla presenza del Primo Ministro al Cairo il 17 marzo, Georgia Meloneye il presidente egiziano, Abdel Fattah al-SisiMinistro dell’Istruzione e delle Qualifiche, José Valditara, Firmato con la sua controparte egiziana, Reda Hegazi, Il Memorandum of Understanding mira a promuovere la lingua italiana e l’eccellenza della formazione professionale italiana in Egitto, favorendo l’acquisizione di competenze tecniche rilevanti per le esigenze del sistema produttivo italiano ed egiziano. Oggi, per dare un impulso concreto a queste iniziative, sono stati siglati, alla presenza del Ministro egiziano dell’Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica, i primi due accordi di attuazione della presente nota. Ayman Ashour, e il Console italiano al Cairo, Michael Croney. La cerimonia si è svolta durante la conferenza sugli investimenti UE-Egitto al Cairo, evidenziando questo tipo di attività nel contesto del partenariato strategico UE-Egitto.

Il primo protocollo d’intesa avvia la collaborazione tra Uddin, Daniel Industry, Don Bosco Institute del Cairo e New Cairo University of Technology (NCTU) per sviluppare un’offerta formativa nel campo della meccatronica. La seconda, invece, in ambito biomedico, introduce il 6 ottobre un’offerta formativa tra le nuove tecnologie della fondazione, la Vita Academy di Bergamo, il Polygon Institute di Milano, l’Istituto Don Bosco del Cairo e l’Università Tecnica Egiziana. . Lo scopo di questi accordi è quello di migliorare le competenze degli studenti e sviluppare competenze di base per lo sviluppo personale e regionale, e contribuire alla specializzazione italiana.

“Questi protocolli d’intesa si inseriscono in una più ampia strategia promossa dal Governo italiano attraverso il programma Mattei, che mira a migliorare il livello delle competenze tecnico-professionali degli studenti egiziani e a migliorare i percorsi di immigrazione legale in settori chiave per l’Italia e i loro paesi. imprese”, ha annunciato il Ministro dell’Istruzione e delle Qualifiche, Giuseppe Valditara. L’Ambasciatore di Italia per l’Egitto Michele Guaroni ha chiarito che la strategia fondata su questi riferimenti potrà presto beneficiare della creazione di un centro per l’impiego italo-egiziano al Cairo, creando percorsi di formazione e orientamento professionale nel mercato del lavoro.

Leggi anche altre notizie in merito Novità Nova

Clicca qui e ricevi aggiornamenti su WhatsApp

Seguici sui canali social di Nova News Twitter, LinkedIn, Instagram, telegramma