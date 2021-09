Programma e dove guardare la sesta giornata del campionato tedesco in TV

Il Sesto turno della nuova stagione di BundesligaCorrispondente all’anno accademico 2021/2022. Il Bayern Monaco Già in vetta al campionato, con 13 punti a pari merito WolfsburgE non vuoi lasciartelo sfuggire. L’umile e neopromossa squadra bavarese farà visita venerdì Grather Fuerth Con l’intenzione di ottenere i tre punti e mettere pressione a chi li insegue, Wolfsburg e Borussia Dortmund, Dritto.

Il Wolfsburg, che litigano in questa stagione Champions LeagueHa iniziato forte con 13 punti, ma ha pareggiato nell’ultima partita in casa contro di lui Eintracht Francoforte. Squadra Volkswagen Viene anche da un pareggio negativo in campo Il Lilla in Champions League, quindi ha dovuto impegnarsi molto nella scomoda partita casalinga contro di lui Interschat di Francoforte. Ora, di fronte Hoffenheim In casa, in una partita difficile. Ha 13 punti like Bayern Monaco, con una funzione attiva Borussia Dortmund, che ha 12.

Il Borussia Dortmund di Marco RoseNel frattempo, visita la sua ex moglie di Borussia Mönchengladbach. Il difficile campo dei “Pony” sarà un banco di prova per la squadra aurinegro, che ha un grande fronte offensivo con Haaland, Marco Reus o Young Bellingham, tra l’altro. Nell’ultimo quinto round, ha sconfitto la squadra delle rivelazioni della scorsa stagione, The Union Berlin, nel Signal Iduna Park Per 4-2. Inoltre, anche la squadra aurinegro sta vivendo un buon momento dalla sua vittoria UEFA Champions League, en il suo caso contro di lui Besiktas in Turchia per 1-2.

Il Dortmund Collega quattro vittorie consecutive da quando ha vinto la finale in Signal Iduna Park Al Hoffenheim. l’obiettivo di, e da un altro, Erling Braut Haaland Al 91′ gli è stato concesso di prendere i tre punti. Inoltre, hanno ottenuto un’enorme vittoria nel campo di Bayer Leverkusen Ancora 3-4 volte, due volte dall’ottimo attaccante norvegese.

Il Il Bayern Monaco di Julian NagelsmannDa parte sua, è in modalità crociera ed è ora un uragano. Totale vinto dopo la sua vittoria e al quinto appuntamento, non ha avuto pietà degli umili Bochum Che lo ha sostenuto clamorosamente 7-0. La squadra ha recentemente vinto il Allianz Arena all’Hertha Berlino 5-0, con una tripla, e da anche, Robert Lewandowke.

Quindi i bavaresi vengono con le batterie, perché colpiscono a casa in Red Bull Lisbona (1-4) In Barcellona in Champions (0-3). Squadra Monaco Fai uno spettacolo di enorme ed evidente superiorità in Camp NouPerciò ora intende continuare la sua consueta attività contro gli umili Grather Fuerth, l’attuale fondo del Bundesliga È possibile solo 1 punto su 15.

Il Red Bull Lipsia de Jesse March Sta attraversando un momento molto difficile e ha molto lavoro davanti a sé, dato che ha ottenuto solo quattro punti finora ed è dodicesima in classifica Bundesliga. Anche se c’è un ungherese Domenico Zuboszlai E il brasiliano Andre SelfCome due aggiunte importanti, dovrebbero interagire perché hanno anche schiacciato 6-3 da Manchester occupazione Champions League. In questo giorno, il nuovo progetto nel suo campo riceve Hertha Berlino, in un duello dove merita di vincere.

Il Magonza 05Nel frattempo sono partito benissimo, con 10 punti su 15 possibili, e visito Bay Arena Affrontare Bayer Leverkusen. Entrambe le squadre sono nelle prime posizioni della classifica e chi vince otterrà tre punti importantissimi per le posizioni europee.

Il calendario delle partite della sesta giornata del campionato tedesco

venerdì 24 settembre:

Greuther Fürth – Bayern Monaco, 20:30.

sabato 25 settembre:

Hoffenheim – Wolfsburg, 15:30

Union Berlino – Armenia Bielefeld, Las 15.30

RB Lipsia – Hertha Berlino, ore 15.30

Eintracht Francoforte – Colonia, ore 15.30

Mönchengladbach – Dortmund, letto 18.30

domenica 26 settembre

Bochum – Stoccarda, Ahimè 15:30

Friburgo – Augusta, 17:30

Dove guardi la quinta giornata di Bundesliga?

