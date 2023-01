Programma e luogo per guardare il Milan in TV

Milano e Roma misurato in Il match protagonista della diciassettesima giornata di Serie A italianaChi vive la fine del primo turno del torneo. nel mitico stadio di san siro, Questo duello tra due personaggi storici del calcio spagnolo porta una partita molto equilibrata, dove ancora una volta i dettagli saranno decisivi.

Il gruppo Bioly È Detentore del titolo scudetto Difende il suo titolo. Attualmente occupa la seconda posizione Serie A, Con 36 punti. AC Milan Hanno vinto 3 delle ultime 5 partite e hanno aggiunto 10 degli ultimi 15 punti giocati.

In questo caso, Milano Funziona come preferito, prima Roma con Josè Mourinho. Occupa il complesso della capitale Sesta piazza del Calcio Con 30 punti è a sei lunghezze dai “rossoneri”. Milano è qui Ottavi di finale di Champions League europeaperché si è classificato secondo nel suo gruppo, dietro Chelsea. si troveranno ad affrontare Ad Antonio Conte Tottenham.

Romada parte sua, disaccordi Lega Europeadove si è classificato secondo nel suo gruppo, dietro di lui Dal Real Betis. Banda romana Affronterà l’RB Salisburgoche sono meticolosamente incorniciate nella Collezione Milano.

L’ultimo giorno, entrambi hanno vinto. AC Milan ha preso la vittoria 1-2 km dalla modesta Piazza SalernitanaGrazie Gol di Rafael Leao e Sandro Tonali. RomaDa parte sua, ha preso i tre punti Olimpico a Romain un duello contro Bologna (1-0), grazie Gol di Lorenzo Pellegrini dal dischetto.

La qualità offensiva di entrambe le squadre è indiscutibile. MilanStefano Piolianche se non può contare sul veterano Zlatan Ibrahimovic A causa dell’infortunio, sì, lo fa Rafael Leao, Olivier Giroud, Brahim Diaz o Junior Messias. di Romagià disponibile A Paulo DybalaLa sua grande stella. anche, Tammy Abramo, Zaniolo e Pellegrini Formano un grande e potente attacco per la squadra della capitale italiana.

A che ora si gioca Milan – Roma?

Il gioco è giocato Oggi, domenica 8 gennaio, alle 20:45

Dove vedere Milan-Roma?

L’incontro può essere visto da prima VAI canale (8 e 50) in onda Serie A esclusivamente in Spagna attraverso il Piattaforma Movistar Plus. Puoi seguire tutte le informazioni relative alla partita In diretta sul sito del Mundo Deportivo.