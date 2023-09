Programmazione spaziale INCAA UNICEN

Film proiettati nella sala del Centro Culturale Universitario (Yrigoyen 662), inclusa la Settimana del Cinema Francese itinerante

Cesare di Atlantide

Monastero di Sebastiano Alvi

SAM13 – Documentario – 77 minuti.

Sabato 30 settembre, ore 18.00

Domenica 1 ottobre alle 18:00

Lunedì 2 ottobre alle 18:00

Martedì 3 ottobre alle 18:00

L’ammissione generale è $ 400 USD e JUB. $ 200

Il cancelliere argentino Gustavo Tambasio si prepara per la prima madrilena di Cesare di Atlantide, un’opera composta nel 1943 da Victor Ullmann e dal poeta Peter Kane in piena guerra. Questo pezzo è un’aperta presa in giro di Hitler, ed è anche uno degli atti di resistenza artistica più coraggiosi e famosi in quel fatidico momento per l’umanità. Una partitura perduta in 30 anni di oblio viene restaurata da un musicista e da un medium. Il mondo può essere ancora una volta commosso da questa grande storia contro la guerra. Il Cesare di Atlantide torna in scena con Tambasio mentre in Europa scoppia nuovamente la guerra. Presteremo attenzione all’avvertimento questa volta?

Settimana itinerante del cinema francese XXII edizione

Condividiamo qui gli eventi che si svolgeranno nel quadro della XXII Settimana itinerante del cinema francese, organizzata dall’Alleanza Franco-Tandel presso l’Espacio INCAA UNICEN. I film che fanno parte della programmazione sono forniti dall’Ambasciata di Francia in Argentina e dall’Istituto Francese.

I lungometraggi verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in spagnolo. In questa occasione il corso si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre alle ore 20, e avremo delle attività particolari. Il giorno dell’inaugurazione dello spettacolo, José María Carote, membro della Trio Chamber dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, suonerà musica dal vivo. Il secondo lunedì e il terzo martedì degusteremo il Vol au vent, piatto tipico francese, a cura degli studenti della Scuola Superiore Professionale n. 2 dell’Istituto di Istruzione Tecnica n. 3 “Norberto Pinheiro”.

L’ingresso è gratuito se si consumano prodotti alimentari non deperibili, in particolare biscotti, latte a lunga conservazione e pasta. Il ricavato sarà devoluto al “Comedor del Carmen” della nostra città.

L’organizzazione dell’evento è accompagnata da: Dipartimento Lingue dell’UNICEF, Area Culturale dell’UNICEF, Scuola Secondaria Professionale N. 2 della Scuola di Educazione Tecnica N. 3 “Norberto Pinheiro”.





Caldo e forte

Sabato 30/9 ore 20:00

Anas è un ex rapper che lavora in un centro culturale. Incoraggiati dai loro nuovi insegnanti, gli studenti cercheranno di liberarsi dal peso della tradizione per vivere la propria passione ed esprimersi attraverso la cultura hip-hop.

Durata: 97 minuti

Genere: Drammatico

Diretto da: Nabil Ayouch

Con: Anas Basbousi, Ismail Adoub, Amina Kenan, Nahila Arif

Perché 2 Alfred

Domenica 1/10 alle 20:00

Scopri il mondo del lavoro attraverso la storia di un uomo disoccupato che deve prendersi cura dei suoi figli da solo quando la moglie parte per due mesi per lavoro.

Durata: 92 minuti

Genere commedia

Regia: Bruno Podaldis

Con: Denis Podalides, Sandrine Kiberlin, Bruno Podalides, Jan Frisch, Luana Bajram.

Dolore

Lunedì 2/10 alle 20:00

Racconta la storia della scrittrice francese Marguerite Duras durante l’occupazione tedesca della Francia. Nel 1944, la giovane e brillante scrittrice partecipò attivamente alla Resistenza insieme al marito, Robert Antelme. Quando Robert viene deportato dalla Gestapo, Margaret intraprende una battaglia disperata per riaverlo. Entra in una relazione inquietante con il collaboratore Rabier e corre grandi rischi per salvare Robert, in un gioco del gatto col topo con incontri inaspettati in tutta Parigi.

Durata: 127 minuti

Genere: adattamento letterario, drammatico

Regia: Emmanuel Finkel

Interpreti: Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Beaulay, Leprince Rengier Gregoire, Emmanuel Bourdieu.

La febbre di Jimmy n

Martedì 3/10 alle 20:00

Regis Söder si reca nella città dove vive Annie Ernault, scrittrice e professoressa di letteratura moderna. Non lo ha fatto per girare un documentario sul vincitore del Premio Formentor e sul francese Renaudeau. Almeno questa non è la sua unica intenzione, anche se la presenza di Ernault in quasi tutto ciò che accade a Cergy Pontoise durante questo documentario è travolgente. Söder si avvicina alla “città senza passato” – come la definisce Ernault – “l’unico posto in cui mi sono sentito a mio agio”, per documentare il forte senso di identità in una città dove quasi tutti sono o sono stati immigrati.

Durata: 90 minuti

Genere: documentario

Direttore: Regis Soder

Premi: Festival di Saint-Jean-de-Luz: Premio della Giuria dei Giovani

