Proiezione settimanale di “Tierra Amarga” su Antenna 3: la forza di Zuleiha si sta sgretolando nei prossimi episodi | Cinema e televisione

La Spagna è tornata in azione e le cose sono tornate alla normalità in TV. Dopo una settimana densa di ponti con le festività della Costituzione e della Festa dell’Immacolata, torna la normalità sulle griglie delle maggiori catene del nostro Paese, e al di là dei consueti film della domenica pomeriggio, gli spettatori potranno godere, ancora una volta, di ciò che come la maggior parte: Tra loro ci sono le loro serie preferite tempo terra antenna 3.

Questa serie turca Atresmedia trasmette dal lunedì al venerdì pomeriggio a partire dalle 17:45. L’orario sarà di nuovo da lunedì dodicesima sera dell’arrosto di Queen su Antena 3 (e Atresplayer Premium, dove si può vedere in streaming), e lo farà come sempre, con La famosa attrice Hilal Antibek Prima Cast senza rivali Con nuove trame che promettono un seguito ad alta tensione Lasciando incollati allo schermo milioni di persone che seguono le fiabe in giro per il mondo.

Qui vi raccontiamo cosa ha realizzato Antenna 3 nella puntata che andrà in onda questo pomeriggio, e ogni giorno aggiorneremo le informazioni con quello che accadrà in ogni puntata di tempo terra questa settimana. Resta sintonizzato se vuoi essere sempre un passo avanti!

Cosa succederà in classe lunedì tempo terra

Nell’episodio di lunedì di Bitter Land, Bahap cerca di convincere Çolak a porre fine al potere di Züleyha Çukurova… Le emozioni sono alte tra le star di questa serie turca mentre viene elaborato un piano per strappare il controllo al personaggio di Hilal Antibilek Uzum e lui sarà molto triste per Il personaggio di Sani. la morte. È una bevanda difficile da ingoiare, ma per fortuna sarà gentile e gentile al suo fianco, prendendosi cura di lei in ogni momento.

Finalmente sarà possibile vedere come i medici non sono riusciti a salvare Gölten… Il suo addio è arrivato e tutti saranno devastati, anche se troveranno la forza per andare al suo funerale, dove vivranno momenti di estrema crudeltà.

Altre serie turche in spagnolo

Se sei un fan tempo terra E dalla serie ottomana, dovresti sapere che in Spagna quasi tutte le piattaforme offrono Serie turca in spagnolocompresi i siti di streaming TV o i servizi stessi, nonché Netflix e Amazon Prime Video.

In totale, ora è possibile guardare online più di sei dozzine di soap opera e serie ottomane Tutto indica che questo numero crescerà nel tempocome tale Il successo di questo tipo di produzione in Spagna Sembra inarrestabile.

Alcuni dei titoli disponibili per la visione in spagnolo sulle piattaforme digitali sono: L’innocente, La figlia dell’ambasciatore, L’amore è nell’aria, Hakan il protettore, Ci siamo incontrati a Istanbul, Il lupo, Fatmagül, La madre, Stanza 309, Fatma, L’amore è Rabih, 50m2, Mia figlia S Fuorigioco.