Project Indus e Project Cobalt saranno due nuovi giochi di strategia di Xbox Game Studios

Il Elenco dei videogiochi per computer trapelati lunedì scorso dal database GeForce ora Dà ancora qualcosa di cui parlare: mentre Nvidia stessa ha detto che ce ne sono alcuni “titoli speculativi” Tra i tanti giochi che sono già trapelati ufficialmente negato Come faccio Halo 5: Guardiani Nei computer, oggi abbiamo appreso nuovi dettagli di due progetti da Xbox Game Studios Che potrebbe essere reale, secondo qualcuno dall’interno.

Stiamo parlando di Progetto Indo e progetto cobaltoGiochi che sono apparsi in questo modo, con il loro nome in codice, nell’elenco trapelato di GeForce Now. Ora dall’interno cavolo di cavolo, collaboratore in Windows Central, forniscono maggiori informazioni su questi videogiochi che sono ancora in fase di sviluppo: il primo è una novità di Oxide Games, mentre il secondo appartiene al prossimo progetto InXile Entertainment, secondo queste informazioni.

Progetto Indo Sarà un gioco Strategia 4X Sviluppato da Oxide Games, creatori di ceneri di singolarità, che non pubblicano un nuovo titolo dal 2016. Questo sarà il nuovo che lanceranno su PC e Xbox, e sarà un city manager con diplomazia, guerre, spionaggio ed elementi simili a quello che vediamo in lunga storia civiltà. Secondo le informazioni di Corden, sarà sviluppato specificamente pensando al cloud e agli schermi più piccoli.

Progetto KolbatD’altra parte, il nuovo gioco di InXile Entertainment sarà responsabile del business Strategia e ruolo Come faccio deserto 3 NS Destino: Maree Numinera. Sappiamo già qualcosa su questo progetto, come se fosse un gioco di ruolo sviluppato in Unreal Engine 5, ma ora è stato anche detto che le scommesse sulla telecamera in prima persona, a parte il solito marchio della casa, sono un sovraccarico prospettiva, e che è ambientato nella futura epoca vittoriana. Le immagini che puoi vedere in questo articolo sono Di Aleksandar Danilovak, artista concettuale 3D presso InXile Entertainment, il che darebbe indizi che questa sarebbe la posizione del gioco.

attualmente Non ci sono conferme ufficiali Che questi due progetti trapelati esistano, figuriamoci sapere se Corden ha ragione o torto, quindi tutte queste informazioni dovrebbero essere prese per quello che sono: un rumor.