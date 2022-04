Pronabec: 10 chiavi per organizzare il tuo spazio di studio ora che iniziano le tue lezioni ATMP | le risposte

tenere in ordine: Un ambiente caotico e disordinato crea inutili distrazioni. Pertanto solo i materiali necessari devono essere posizionati sul tavolo o sulla scrivania.

Avete materiale di supporto a portata di mano: Per sviluppare opere accademiche generalmente dedicate, è necessario disporre di letture aggiuntive, dizionari, appunti, opere precedenti e libri. Gli organizzatori possono essere utilizzati per archiviare e organizzare gli oggetti.

gestione del tempo: Imposta un programma che ti permetta di ottenere l’orario di scuola in modo da poterli incontrare. Un piccolo orologio può essere posizionato sulla scrivania in quanto aiuterà a fissare obiettivi relativi al tempo. Un’altra opzione è un cronometro. Bisogna tenere conto che se un’attività non può essere svolta, può essere riprogrammata nel corso della settimana.