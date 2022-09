Propongono soluzioni per migliorare il commercio tra Vietnam e Italia Economia

Ambasciatore del Vietnam in Italia Duong Hai Hung (Fonte: VNA)

Roma (VNA) – Si terrà domani a Roma il Forum Economico Italia-Vietnam sotto gli auspici dell’Ambasciata del Vietnam in Europa, in collaborazione con l’Agenzia italiana per il commercio estero (ICE).

In vista dell’evento, l’ambasciatore vietnamita in Italia Duong Hai Hung ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa del Vietnam in cui ha offerto cinque soluzioni per il miglioramento.

Commercio bilaterale

Hai Hung ha valutato che il potenziale di cooperazione economica e commerciale tra i due paesi è enorme. Nel 2021 il valore degli scambi commerciali aumenterà del 21 per cento, per un totale di 5,6 miliardi di dollari, a dimostrazione dell’elevata capacità di assorbimento e della domanda del mercato italiano per i prodotti vietnamiti.

Il diplomatico ha espresso la speranza che il forum economico rappresenti un’opportunità per le aziende, gli importatori e gli esportatori dei due paesi di incontrarsi, connettersi e rafforzare la cooperazione.

Riguardo alle misure specifiche messe in atto dall’Ambasciata Vietnamita in Italia per promuovere il commercio bilaterale, Hy Hung ha sottolineato che la prima soluzione è attuare le conclusioni raggiunte nella riunione del Comitato Congiunto per la Cooperazione Economica svoltasi ad Hanoi lo scorso giugno.

Ha ricordato che a livello nazionale vengono organizzati grandi eventi economici e conferenze ItaliaQuesta conferenza è un esempio, creando così vibrazioni e attirando l’attenzione degli imprenditori italiani nell’ambiente imprenditoriale del Vietnam.

La seconda soluzione è migliorare la cooperazione con le città italiane, concentrandosi sui settori dell’economia, del commercio e degli investimenti. In questo spirito, ha spiegato che l’ambasciata ha effettuato visite di lavoro nelle città ospitanti ed è emersa come un ottimo partner con un grande potenziale nella regione vietnamita per il governo italiano e gli imprenditori.

Secondo l’ambasciatore, la terza soluzione è partecipare a fiere e mostre che si tengono in Italia, fornire i prodotti e le capacità distributive del Vietnam e combinare opportunità di business.

Il quarto è supportare le aziende vietnamite nei progetti di promozione del commercio e degli investimenti in Italia e le aziende di entrambi i paesi in operazioni specifiche come fornire informazioni, trovare partner affidabili, fornire consulenza e supporto. Migliori vantaggi per le aziende nazionali.

Ha affermato che l’ambasciata aiuta a collegare le aziende italiane con le fonti di lavoro in Vietnam e promuove la cooperazione in nuovi campi come il reclutamento di manodopera.

La quinta soluzione è aiutare le aziende a risolvere ed eliminare le difficoltà, anche se purtroppo fraudolente.