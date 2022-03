Proposta dell’UE descritta come un fallimento effettivo nel vietare il bitcoin

Bloomberg – Una proposta che avrebbe effettivamente bandito il mining e il trading di criptovalute ad alta intensità energetica come Bitcoin (XBT) nell’Unione Europea Impossibile passare una commissione parlamentarementre il conglomerato va avanti con la regolamentazione del settore in rapida crescita.

Il La commissione per gli affari economici e monetari dell’Unione europea ha votato lunedì la bozza finale della legislazione sui mercati delle criptovalute (MiCA), che includeva una clausola che prometteva di rendere le criptovalute scambiate o emesse all’interno del blocco “soggetto a standard minimi di sostenibilità”. “. Il conteggio finale della votazione in commissione ha mostrato che il punto proposto lo era Ha perso per 23 voti contro 30 contrari, con sei astenuti.

Gli addetti ai lavori del settore delle criptovalute hanno affermato la proposta Sarebbe un divieto virtuale di criptovalute come Bitcoin ed Ether (XET), che opera utilizzando un meccanismo di consenso “prova di lavoro” e richiede grandi quantità di potere per coniare token e registrare le transazioni. Tuttavia, La proposta aveva promesso di concedere tempo a questi token per migliorare la loro impronta di carbonio per conformarsi alle nuove regole. Una versione precedente di MiCA suggeriva di vietare del tutto i token POW.

Ernesto OrtonRelatore ombra sulla legislazione MiCA e membro del Parlamento europeo all’interno del gruppo politico Verdi / Istruzione per tuttiE il Ha affermato che la proposta non mirava a vietare i token “Proof of Work” come Bitcoin. “Non è stato così semplice. La nostra proposta era più complessa e più sensibile alla necessità di adattamento del settore”, ha affermato.

La Commissione Concorda con una proposta separata per aggiungere il mining di criptovalute alla classificazione della finanza sostenibile dell’UE, che determinerebbe se le criptovalute possono essere considerate un investimento sostenibile. mica adesso Deve essere approvato dal braccio esecutivo dell’Unione EuropeaE il Così come gli Stati membri Dall’Unione Europea e dal Parlamento Europeo a pieno regime prima che diventasse legge. Bitcoin, Ether e altre criptovalute sono stati tutti scambiati in modo piatto dopo il risultato del voto.

Il consumo di energia delle criptovalute è un argomento caldo di controversia. Dicono i sostenitori del settore Il suo impatto sull’ambiente può essere limitato incoraggiando i minatori a utilizzare fonti di energia rinnovabile, ma la domanda di bitcoin e altri token ha aumentato notevolmente le emissioni di carbonio nell’ultimo anno.. Dati dai luoghi del Cambridge Alternative Finance Center Il consumo energetico di Bitcoin è stimato a un tasso annuo di 138 TWh all’inizio del 2022, più delle dimensioni di un paese come la Norvegia..

“Bitcoin ha vinto questo voto“, Egli ha detto Michael SaylorCEO della società di software strategia micro (MSTR), durante un webinar ospitato lunedì dall’Economic Club di New York. La creazione di immobili richiede energia.

Marco FerberLo ha affermato il deputato e portavoce del PPE (Partito popolare europeo) in commissione La proposta fallita ha inviato un “segnale chiaro” che l’UE vuole supportare l’industria delle criptovalute mentre cresce.

“Il divieto di Proof of Work significava che l’Unione Europea sarebbe diventata una zona senza criptovalute”, ha affermato Ferber. “Se vogliamo incoraggiare l’innovazione, dobbiamo essere aperti alle nuove tecnologie, non bloccarle“.

