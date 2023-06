Proprio quando sembrava che avessimo visto tutto, qualcuno ha iniziato a riprodurre “Doom” su… Televideo

6 giugno 2023, 01:13 – aggiornato 6 giugno 2023, 01:21

Arriva un nuovo capitolo di “Doom” che funziona sulle cose. famoso Il gioco degli anni Novanta È apparso in calcolatrici, BIOS, trattori e persino nel blocco note di Windows. Ora, se tutto questo non bastasse, Ho appena abbracciato il televideo.

A seconda della tua età, potresti aver sentito parlare del televideo ad un certo punto (o addirittura averlo usato). Si tratta di un servizio di informazioni gratuito molto popolare in Europa in passato. Ti consente di consultare dati come il palinsesto TV, le notizie o il meteo dalla TV.

“Doom”, anche su Televideo

Con la massiccia diffusione di Internet, computer e cellulari, il testo televisivo ha perso popolarità, nonostante uno studio di RTVE. Lo ha indicato nel 2020 Lo usano ancora due milioni di persone. Anche se il televideo sembra scomparire a un certo punto, alcuni ci stanno ancora provando.

È il caso dello sviluppatore noto come lukneu, che ha realizzato “Doom” il televideo, anche se con uno stratagemma. Come spiega il creatore di questa curiosità, poiché il televideo si basa sulla trasmissione di dati unidirezionale, è impossibile eseguire qualsiasi gioco in televideo. In altre parole, i dati completi del televideo vengono sempre inviati alla TV e interagiti.

lukneu ha fatto ricorso a un dispositivo ingegnoso per raggiungere il suo obiettivo, che consisteva nell’utilizzare una vecchia TV CRT, un laptop Linux e Versione specifica di “Doom” e Raspberry Pi con uscita video composita. Potresti già iniziare a immaginare come questo sistema abbia finito per funzionare. Vediamo qualche dettaglio (però Puoi controllarli tutti su GitHub).

Sul suo laptop Lenovo Thinkpad basato su Linux, ha lanciato uno shareware .wad Doom scaricabile gratuitamente attraverso una finestra Simple DirectMedia. In questa fase, il gioco viene renderizzato con la sua grafica originale, ma è generico, inviando pacchetti di televideo su TCP.

Il Raspberry Pi riceve questi dati tramite la sua connessione di rete e li trasmette alla TV tramite Connettore video composito, noto anche come RCA. L’autore del progetto osserva, tuttavia, che non tutti i televisori compatibili con il televideo funzionano correttamente e alcuni hanno problemi nella visualizzazione dei contenuti.

Sebbene “Doom” funzioni su un PC, i segnali del televideo generati per la visualizzazione su una TV sono segnali nativi, evitando così limitazioni di trasmissione unidirezionali che impedirebbero il gioco. Come diciamo, i dettagli del progetto sono su GitHub, quindi chiunque abbia abbastanza conoscenze tecniche e pazienza può provarlo.

Foto: lukneu

