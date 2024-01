Prosegue il progetto dello spazio verde a Bariloche – Barilo Noticias

La Segreteria Comunale dei Lavori Pubblici, insieme alle cinque delegazioni comunali, sta portando avanti a Bariloche un progetto di spazi verdi, dove durante i fine settimana si coordinano i lavori di abbellimento e miglioramento delle nostre piazze cittadine.

Questi compiti sono svolti dai dipendenti comunali, sotto la ferma decisione del sindaco Walter Cortés, e il loro obiettivo è quello di creare spazi verdi per il tempo libero e l'intrattenimento dei bambini e delle famiglie di Bariloche. Per anni i lavori si sono concentrati sull'abbellimento delle piazze più visibili del centro di Bariloche, portando all'oblio degli spazi essenziali del quartiere. Questa realtà è rispecchiata dagli sforzi della comunità per raggiungere ogni angolo della nostra città.

Sono in corso anche lavori per mantenere e migliorare le visualizzazioni. Dove un tempo c'erano grandi quantità di spazzatura e rifiuti, oggi sono spazi di cui i residenti e i turisti che ci visitano si divertono e si meravigliano della bellezza dei nostri dintorni.

È importante sottolineare che, nell'ambito del Progetto Spazio Verde, a San Carlos de Bariloche si stanno realizzando importanti lavori di patchwork, con priorità data ai settori più complessi dell'ejido municipale.

Lo spazio verde non si limita solo ai cortili e agli spazi ricreativi, ma è legato anche alla connettività e alla possibilità per i vicini di raggiungere e godere di quei luoghi nel migliore dei modi.

Stiamo invece lavorando con i parchi e giardini e le cinque delegazioni comunali sugli ingressi e le partenze dalle spiagge. Particolare enfasi è posta su scale, ingressi e rampe per persone con mobilità ridotta, regolamentazione dei veicoli, ampliamento dei parcheggi (con spazi designati per persone con capacità limitata), tra gli altri, con l'obiettivo di realizzare un ambiente urbano sempre più inclusivo.

Questi compiti vengono svolti con grande impegno dai lavoratori e dalle casse comunali, nonostante la scarsità delle risorse, evidenziando il nobile spirito lavorativo dei dipendenti che ogni giorno danno il massimo affinché tutti noi possiamo vivere in una città sempre più bella e inclusiva. .