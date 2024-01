Prosolia Energy ha nominato Graziano Guciolini a capo dell'Italia.

Prosolia Energia allegato Graziano Guciolini In qualità di “Country Manager” ItaliaCon l'obiettivo di rafforzare la crescita del gruppo in un mercato chiave nell'ambito della sua strategia internazionale, ha affermato la società.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università di Pisa, il top manager del Paese vanta più di 14 anni di vasta esperienza nel settore del fotovoltaico industriale.

Prosolia Energy si impegna quindi a rafforzare la propria presenza internazionale nel 2024. Spagna, Portogallo, Francia e Italia Progetti in corso in nuovi mercati come Regno Unito e Germania.

Guciolini ha affermato che lo scopo della sua nomina è quello di “contribuire alla promozione del lavoro di Prosolia in Italia fornendo servizi e prodotti che contribuiscono alla decarbonizzazione energetica dell'industria italiana”.

“La vasta esperienza del team in settori come quello alimentare o automobilistico sarà la migliore garanzia per la nostra crescita in questo mercato”, ha aggiunto.

L'azienda ha realizzato impianti nel Paese transalpino per importanti aziende internazionali come quella americana Smith InternazionaleOppure italiano SimbagUna filiale del gruppo industriale spagnolo Siegel-Simbach.

Allo stesso modo, ha gestito vendite di energia elettrica di 160 megawatt (MW) entro il 2023, con piani di espansione per raggiungere 300 MW entro il 2024, con ulteriori 2 gigawatt (GW) di progetti in fase di sviluppo in diversi paesi.