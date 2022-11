Prospettive economiche | Affari | Paese

Dato che ci siamo lasciati alle spalle il peggio della pandemia, L’economia spagnola si è sviluppata parallelamente al violento shock generato dalla crisi energetica e dell’approvvigionamento, e dal suo principale derivato: l’inflazione. Il colpo d’urto solleva la prima domanda se siamo inevitabilmente destinati alla stagnazione. I segnali sono ancora contrastanti.

Da un lato, le previsioni sono in rosso. Questo perché le aziende si registrano Forte calo degli ordini (Con PMI al di sotto del livello 50 che rappresenta la soglia per la deflazione, sia nell’industria che nei servizi). Nei settori manifatturieri i margini sono compressi: i prezzi in entrata crescono al di sotto dei costi di approvvigionamento. Il fatto è che le famiglie nel loro complesso stanno perdendo potere d’acquisto, il che si riflette nel forte calo della fiducia dei consumatori.

Tuttavia, altri indicatori sfidano il pessimismo dei sondaggi di opinione. Il buon andamento del mercato del lavoro, secondo l’andamento delle iscrizioni, spicca a metà mese, quando si annunciava una tempesta perfetta per questo autunno. Anche il boom delle esportazioni non è stato negato. Le nostre vendite all’estero stanno crescendo a tassi quasi doppi rispetto a quelli della locomotiva tedesca (24% finora quest’anno, contro il 14%). Il turismo continua ad attrarre.

Tuttavia, il consumo è ciò che farà la differenza. Le famiglie potrebbero ancora risparmiare per compensare l’erosione del reddito dovuta all’inflazione. Ma quel comportamento, che sosterrebbe la spesa per consumi nel brevissimo periodo, – da qui l’evoluzione dell’occupazione – si sta esaurendo. Pertanto, dato il peso preponderante di questa componente della domanda sul PIL, l’economia dovrebbe contrarsi, se non alla fine di quest’anno, all’inizio del prossimo.

Da lì tutto dipende dalla pressione dei prezzi Ciò ha portato a un’inflazione dilagante, e questa è la seconda chiave della situazione. L’allentamento dell’IPC, se continua, faciliterà i bilanci delle famiglie. Ciò non può essere escluso data la debolezza dei prezzi del gas nei mercati dei futures e la stagnazione dei prezzi del petrolio in quegli stessi mercati, senza dubbio sotto la premessa dello status quo nel conflitto in Ucraina.

Tuttavia, il cibo toglie energia come un importante fattore di inflazione. Il CPI per gli alimenti non trasformati sta crescendo a un tasso annuo di oltre il 15% sia in Spagna che nell’Unione Europea, e con una tendenza al rialzo. Non solo questi prodotti includono l’aumento del costo degli idrocarburi. Supporta anche il fenomeno della scarsità causato dal tempo e dalla volatilità dei mercati globali. Del resto, l’aumento dei prezzi alimentari ha meno ripercussioni sul sistema produttivo di uno shock energetico. È quindi possibile attendersi una moderazione del CPI nei prossimi mesi, che potrebbe facilitare la ripresa che inizierà in primavera. Cioè, anche se si verifica una recessione (due trimestri negativi), Questo sarà per un breve periodo.

In ogni caso, la BCE suggerisce che continuerà ad aggiustare i suoi tassi fino a quando non diventeranno evidenti segnali di calo dei prezzi. È fondamentale che questa politica non offuschi le prospettive di ripresa e che sia accompagnata da un attento monitoraggio della stabilità finanziaria. Vale la pena notare il monito della Banca centrale europea nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato questa settimana, in merito ai rischi di mancanza di liquidità nei fondi di investimento, nel contesto dell’aumento dei tassi di interesse.

Con tutto, e nonostante le incertezze, il consenso degli analisti di Funcas indica un calo dell’inflazione, e il suo corollario, ovvero una ripresa graduale che inizia la prossima primavera.

i soldi A livello globale, il volume totale degli attivi di fondi di investimento, imprese e fondi pensione ha raggiunto nel 2021 il 120% del PIL mondiale. Nel caso della Spagna il peso del settore è minore, dal 62% del 2021, ma è forte. Espansione negli ultimi anni (44% nel 2015). Il totale attivo dei fondi di investimento è di 620.000 milioni di euro e la redditività è del 6,3% (con dati del 2021). Per i fondi pensione i numeri sono rispettivamente di 128.000 milioni e dell’8,5%.

Raymond Torres è il moderatore di Foncas. Su Twitter: @RaymondTorres_

