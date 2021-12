Prost inediti e tante biografie, tra le novità non fiction del 2022

“I settantacinque giornali e altri manoscritti inediti‘ (lume), da Marcel Proust è essere manoscritto leggendario che è noto dal 1954 e ora è apparso dopo la morte del suo proprietario, Bernard de Valois.

Questi testi furono scritti tra il 1907 e il 1908 e possono essere considerati gli inizi diAlla ricerca del tempo perdutoAiuta a capire meglio la sua educazione, e le sue pagine contengono anche un’originale biografia del giovane Proust.

“a margine. Parla del piacere di leggere e scrivere(lumen), Elena Ferrante Disegna su di lui un percorso personale e storico La sua ispirazione e la sua prima aspirazione a diventare una scrittrice, ed elenca i personaggi principali della sua formazione letteraria, con consigli sulla creazione del personaggio e della trama.

Galaxy Gutenberg sarà finalmente pubblicato a gennaio La visione di Eduardo Arroyo dell’Ulises di James JoyceNel centenario della prima edizione del romanzo a Parigi, con 134 illustrazioni a colori e quasi 200 in bianco e nero, un progetto paralizzato dalla disapprovazione del nipote Stephen Joyce fino a quando le sue opere non sono diventate di pubblico dominio nel 2021.

tra i Molti CV Impostati per essere pubblicati nel 2022, quattro spiccano con un notevole accento letterario: I loro nomi: Album autobiografico (Alfaguara)nel centenario del premio Nobel portoghese José Saramago; Carmen Ballelli. Trafficker di parole’ (Discussione), di Carmi Riera; “Alejandra Pizarnik” (Lumen) di Cristina Peña e Patricia Fenti, nel 50° anniversario della loro morte; e Albert Camus (il podio) per sua figlia Catherine.

Verrà inoltre pubblicato “L’avventura del sogno”. Ritratto di Hugo Pratt (Ceruela) di Thierry Thomas; “Zygmunt Baumann” (Bedus), di Isabella Wagner; “Biografia di Tarradellas” (RBA) di Joan Escoles; “L’incredibile storia di Antonio Salazar, il dittatore che morì due volte” (discussione) di Marco Ferrari; – Cerca Dora Maar (Toro) di Brigitte Pinkmont. e “Vita di Chéjov” (Salamandra), di Irene Nemirovsky.

Nel 500° anniversario della sua morteAntonio de Nebrija(Galaxia Gutenberg), di José Antonio Milan; e “Nebriga” (nordico) di Agustin Komoto.

Puzzle biografico completo “Andy Warhol” (Ukulele), di Jean-Noel Lyaute; “Carme Chacon” (Penisola), di Joanna Bonet; Anna Fifield “The Great Caliph” (Captain Swing), su Kim Jong-un; e “Lewis Hamilton” (Geoplanet) di Frank Worrall.

in un Più area commemorativa L’eresia sarà “la felicità è nata in te” (lucciola), da Tina Turner; “Always Midnight” (Bad Lands) di Jerry Stahl; I ricordi dell’attore Matteo Perry (Anaya); “Fino a quando non esauriamo le parole” (Aguilar), da Baby Domingo Castano; “La mia storia” (Capitan Swing), di Emmeline Pankhurst; “Tolstoj e la musica” (Scogliera); e corrispondenza tra Stefan Zweig e Richard Strauss (Cliff).

Verrà pubblicato un articolo relativo alla preoccupazione ambientale dal titolo “Stiamo pensando all’acqua” (Critica) di Joaquín Araujo; Il libro della speranza (Beddus) di Jane Goodall e Douglas Abrams; e “La retorica delle sardine (anagrammi) di Belle Francois.

La seconda guerra mondiale e il regime franchista

La seconda guerra mondiale sarà un argomento in “Hitler e Stalin” (Critico), di Lawrence Reese; “Chi ha tradito Anna Frank?” (Harper Collins) di Rosemary Sullivan; “Figlie della Resistenza” (Sei Barral), di Jodi Battalion; “Historia de Cati” (Ciruela), di Espen Sobe; Leningrado. 1941-1944′ (Discussione), di Anna Reed; “Il dottore di Heimler” (Toro) di François Kersaudi; “La morte è affar mio” (6° piano), di Robert Merle; e “Collaboratori. L’Europa occidentale e il regime neonazista” (La Galassia), di David Allegri.

Il franchismo e la guerra civile Sarà analizzato in “Los maquis en el primer franquismo” (Ático) di Julián Chaves; “Arms of the Republic” (critica) di Miguel I Campos; “La rivoluzione negativa di Franco” (Harper C), di José Luis Villacañas; “La grande fuga spagnola”, di Alejandro Torres; e “La ricerca del primo Lindacari” di Ingo Nebel, questi due sono in Ediciones B.

Senza lasciare la storia appariranno anche loro “Sull’anarchismo” (Capitan Swing), di Noam Chomsky; “Il sogno di Ulisse” (Toro) di Jose Enrique Ruiz Domenech; “I grandi rivali della storia” (Ukulele), di Joseph Cummins; “Storia dei perdenti” (Espasa), di Luis Onego Fernandez; “Trappole storiche” (Galaxia), di Christopher Clark; “Cattivi dottori” (critica) di Carles Brasso Bruggi; “La storia non è ciò che è” (Planet), di Mikkel Herran; e “Una storia mondiale in 50 cani” di Mackenzie Lee.

La storia spagnola sarà trattata con “La Invasión de América” ​​​​(Arpa), di Antonio Espino; “Magallanes & Co” (Cliff), di Isabel Soler; “Empire of Engineers” (Toro), di Felipe Fernandez Armesto e Manuel Lucena; “El canon español” (La Esfera) di John Guareste e Juan Ignacio Alonso; e “Palmes Flight” (Geopianeta).

Letteratura e giornalismo

Tra letteratura e giornalismo, opere come “Vox SA” (Penisola), di Miguel Gonzalez; “Cinque inverni” (Alfaguara), di Olga Merino; “Il cuoco sarà una brava persona?” (Alfaguara) di Javier Marias; “Guerra in Patria” (Ariel) di Luca Rastello; “Sotto gli occhi del drago risvegliato” (Plaza e Janice), di Muffy Donut; e “Il giorno in cui il mondo smette di comprare” (discussione) di James P. McKinnon.

Nell’articolo spiccano “La morte narrata da un sapiens di Neanderthal” (Alvaguara), di Juan José Melas Juan Luis Arsuaga; “Futuro, quale futuro?” (Ariel), di Santiago Nino-Becerra; “The Afghanistan Papers” (critica) di Craig Whitlock; “Gli Stati Uniti in Amazzonia” (Penisola), di Alec McGillis; o “Lascia parlare Cassandra” (Mifa) di Elizabeth Lesser.

“Women on Top of the World” (Rock), di Lucy Ann Holmes; “La morte di Francis Bacon” (LRH) di Max Porter; “Super Ronchamp” (Scogliera) di Rafael Moneo; E “Il vaccino” (Deusto) di Özlem Turesi e Ugur Şahin, completano la presentazione dell’articolo panoramico.

in un Più campo letterario “El factor Borges” (Random House Literature) sarà pubblicato da Alan Pauls; “Dizionario sentimentale del noir” (Salamandra) di Pierre Lemaitre; “Conversazioni sulla scrittura” (Altamaria), tra Andrea Camilleri e Manuel Vazquez Montalbán; “L’altra vita di Don Chisciotte” (b), di Javier Escudero; e “Atlante della letteratura latinoamericana” (Nord).