Proteggere le opere d’arte in NFT: una pratica sicura

Gli NFT continuano ad espandersi nell’America iberica, incoraggiando gli artisti della regione che hanno visto il loro lavoro cadere nelle mani della pirateria

NFT CarnevaleFondata dall’Argentina Connie Ansaldipromuove l’arte utilizzando i veicoli NFT placalo Sicurezza. Ma a differenza della maggior parte delle aziende che lo fanno sulla rete Ethereum, lei e il suo team lo hanno costruito su RSK, una sidechain alimentata da Bitcoin come blockchain principale.

Durante la conferenza Bitcoin 2022, Ansaldi ha spiegato che Carnival è un mercato artistico curato da NFT incentrato su artisti di lingua spagnola. Il progetto è iniziato perché “rivendere opere d’arte in America Latina è molto complesso e vogliamo cambiare quella narrativa”, ha affermato.

“Vogliamo farlo sulle reti più sicure, tornando alle origini, abbiamo una grande sfida davanti perché dobbiamo insegnare alle persone come adottare questa tecnologia, dato che tutti gli NFT stanno lavorando su innalzataha commentato l’Ansaldi.

Connie Ansaldi, fondatrice di NFT Carnival

Il fondatore di Carnival ha osservato che la missione della piattaforma è che l’arte “è ovunque”. Ecco perché hanno aggiunto al progetto l’artista cileno Fab Ciraulo, che ha creato la famosa opera chiamata Frida del Rey, quando gli NFT non esistevano, e in questo momento era “l’opera d’arte contemporanea più copiata e plagiata al mondo”. ha affermato.

Secondo il creatore di Carnaval NFT, i collezionabili digitali sono arrivati ​​a “cambiare tutto” nella vita degli artisti latinoamericani, così come per collezionisti, gallerie e musei.

‘Gli artisti devono evolversi’

dalla tua parte Favoloso Ciraulùa Miami, USA, ha rivelato la sua visione degli NFT e delle loro arti.

All’inizio ha parlato di ciò che sta cercando attraverso le sue opere che includono personaggi di spicco della musica, del cinema, della televisione e dell’arte. Sul suo account Instagram, FabCiraolo, potete vedere nei suoi lavori a Salvador DalìE Diana PozziE Vittorio GiaraE Mensa Anche Gustavo Cerrate.

L’artista cileno Fab Ciraulo è il creatore delle opere d’arte contemporanea più copiate oggi. Fonte: CriptoNoticias

“Il mio lavoro è chiaro, mi piace prendere icone che hanno una carica che è completamente integrata nella psiche della società, mi piace reinventarle e portarle nel presente”, ha spiegato.

Lavorare con gli NFT

Per quanto riguarda gli NFT, ha commentato che questi tipi di strumenti gli sembrano importanti perché gli artisti devono evolversi.

“Mi piace molto come artista pop prendere tutte le strutture che posso usare per mostrare il mio lavoro e bitcoin sì o sì, è qualcosa che sta arrivando nel futuro e gli artisti devono entrare in questo”, ha aggiunto.

Ciraolo ha una squadra di avvocati ovunque che perseguita le persone che copiano la sua arte – in particolare Frida del Rey – su magliette, giacche, portachiavi e murales. Questo perché non aveva alcun controllo sul suo lavoro e sul suo marchio, e ora con NFT è stato in grado di realizzare l’opera e certificarla come propria.

Sebbene gli NFT siano spesso associati a Ethereum o a una soluzione di scalabilità Layer 2, è importante ricordare che i primi NFT sono stati popolati sulle sidechain di Bitcoin e su quelli di ape rossa.

Nonostante la crescita dei mercati basati su Ethereum come mare apertoCommissioni elevate e acquisti lenti di NFT continuano a lasciare la rete Bitcoin Prima di questo, ha osservato Criptonoticias.