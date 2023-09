Providel è entrato nel club dei portieri più marcati in Champions League

Chris WrightLettura: 4 minuti.

Maurizio Sarri, sul gol doloroso del portiere della sua squadra Ivan Provedel, il gol della Lazio, ha segnato il pareggio contro l’Atletico Madrid al 95′.

Invece di parare un tiro dell’ultimo minuto o parare un rigore cruciale, Providel ha lasciato il segno dall’altra parte del campo.

Nella notte del suo esordio nella competizione, il portiere Ivan Providel Ha confermato la sua immortalità nella storia Champions League Diventando l’inaspettato salvatore di Laziale contro Atletico Madrid.

Invece di bloccare un tiro dell’ultimo minuto o parare un calcio di rigore cruciale, Providel Ha lasciato il segno dall’altra parte del campo, facendosi avanti per trasformare un colpo di testa drammatico da fuori seriepareggiando il punteggio pochi secondi prima della fine del procedimento.

IL LazioDopo aver perso dal 29′ per un gol Pablo Barrios, si avviavano verso una frustrante sconfitta in casa allo Stadio Olimpico nella loro prima partita del Gruppo E. Tuttavia, al 94:19, il portiere (indossa la maglia numero 94, alto 1,94 piedi e classe 1994) balza in porta . Cielo notturno alla dispersione dell’angolo centrale Luis Alberto Salvare un pareggio per 1-1 nel turno finale della partita. Non era nemmeno la prima volta che segnava per la sua squadra: Providel ha segnato nel 2020 quando giocava in seconda divisione con l’FC JuveStabia.

Con il suo completamento, Providel Riuscì anche a entrare in uno dei club più illustri del calcio, diventando il quarto portiere a segnare in Champions League e solo il secondo a segnare un gol nella competizione oltre ad un calcio di rigore.

Di seguito, forniamo una revisione dei tre membri della classifica dei portieri con i migliori punteggi Champions League (o “GOPGUCL” in breve) e come si sono guadagnati il ​​posto in questo gruppo esclusivo.

Vincent Enyeama

Prima dell’impresa eroica Provodil, Enyama È stata l’ultima aggiunta al club quando era l’ex capitano della nazionale Nigeria Ha segnato su calcio di rigore per l’Hapoel Tel Aviv nella partita contro l’Hapoel Tel Aviv. Leone Nel 2010. Enyema è diventato il principale collezionista di rigori della squadra Hapoel Nella stagione 2008-2009 e da allora ha segnato diversi gol per il club israeliano, incluso un gol nella finale della Coppa di Stato nel 2009-10. Ha ripetuto questa impresa in Champions League, prima con una trasformazione riuscita contro l’FC Salisburgo nel turno preliminare e poi con un altro calcio di rigore contro di loro. Leone Nella fase a gironi…anche se questo non ha consolato la sconfitta per 3-1.

Sinan Bulat

Il secondo membro del GOPGUCL si è unito al club nel 2009, quando era un nazionale turco Liegi standard Si è trasformato in un pareggio per 1-1 per la sua squadra Alkmaar. Anche se non è il primo portiere a segnare, Bulat È stato il primo a segnare un gol diverso da un calcio di rigore nella competizione. Al 95′ ha realizzato un bellissimo colpo di testa che ha salvato il pareggio per il club belga, qualificato per le qualificazioni ai Mondiali. Lega europea A scapito dell’Alkmaar, arrivato ultimo nel girone H e completamente eliminato dalle competizioni europee.

Hans Jörg Bate

In poche parole, Butt è uno dei portieri più prolifici che abbiano mai calcato il campo. L’ex nazionale tedesco ha segnato 32 gol in tutte le competizioni durante la sua carriera, un numero impressionante che lo colloca nella top ten di tutti i tempi. Culo Detiene il record di gol segnati nella European Professional League (26 gol in Bundesliga) e ha segnato i gol segnati dal portiere Champions Leaguecon tre al suo attivo.

Stranamente, i tre rigori convertiti da Culo In Campioni Registrati con club diversi ma contro lo stesso avversario in tutte le occasioni: Juve. Il primo gol di Butt è stato per l’Amburgo nel teso 4-4 contro la Juventus nella prima partita della fase a gironi dell’edizione 2000-2001 della Champions League. Il suo secondo gol ha contribuito a una corsa straordinaria per la squadra nazionale Bayer Leverkusen Chi li ha portati alla finale nella stagione 2001-2002 e ha aperto le marcature vincendo 3-1 contro Juve Nella partita del secondo girone.

Culo Ha dovuto aspettare sei anni per segnare il suo terzo gol; Nello specifico, il primo di Bayern Monaco In rimonta decisiva per 3-1 contro la squadra Bianconero Che ha deciso la qualificazione del club bavarese alle fasi decisive della competizione.