PS Plus: i giochi gratuiti di settembre su abbonamento PlayStation | PS5 | PS4 | videogiochi | GIOCO SPORTIVO

senza dubbio Stazione di gioco Ha uno degli abbonamenti ai videogiochi con il maggior numero di utenti, soprattutto in Occidente. Ciò è dovuto principalmente al fatto che PS Altro Ci consente di utilizzare il sistema online in vari videogiochi.

Tuttavia, possiamo anche accedere a spettacoli di videogiochi su PS4 e PS5; Oltre all’elenco dei giochi gratuiti archiviati nella tua libreria e puoi accedervi quando l’abbonamento è attivo.

Come ogni mese, PlayStation pubblica vari giochi gratuiti scaricabili su entrambe le console.

scotto! Tutto quello che puoi mangiare:Sperimenta tutto ciò che il Regno delle Cipolle ha da offrire. Ricotti e completamente cucinati da zero, abbiamo anche nuovi contenuti per i dessert. Ora puoi goderti tutte le cucine in multiplayer online, scegli il secondo chef che preferisci, indipendentemente dalla piattaforma su cui giocano. Questo è un altro troppo cotto! competenza“.

Sicario 2: “Scopri il passato dell’elusivo Agente Shadow mentre rintracci i tuoi bersagli in 6 nuove località esotiche e improvvisa le più grandi morti nella storia del franchise“.

Predatore: Aree di caccia: “Predator: Hunting Grounds è il nuovo gioco sparatutto asimmetrico online che sarà disponibile il 24 aprile sul PlayStation Store. Sii un predatore e dai la caccia alla squadra militare o fai parte della squadra militare e cerca di fuggire vivo. Sii un cacciatore o una preda“.

