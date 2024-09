PS5 Pro 30th Anniversary Edition viene venduta per migliaia di euro a causa delle speculazioni dopo essere andata esaurita in pochi minuti – PlayStation 5

Migliaia di giocatori erano ansiosi di mettere le mani su un oggetto per PS5 per celebrare il 30° anniversario di PlayStation. Tuttavia, la maggior parte Prodotti esauriti in pochi minuti Dopo essere stato messo in vendita il 26 settembre alle 10:00 in Spagna. per lui Estetica PS1 Si accese una fiamma Nostalgia del passatoanche se bisogna aggiungere anche un elemento importante che ha portato all’aumento della domanda, ovvero la speculazione.

Se vai a Sito web PS Direct Puoi vedere tutto Tutti i prodotti PlayStation sono esauriti per il loro trentesimo anniversario In pochi minuti, però, è stato proprio questo ad attirare maggiormente l’attenzione Pacchetto PS5 Proche includeva DualSense Edge, DualSense e un lettore di dischi. Il prezzo era di 1.100 euro, ma la verità è che chi l’ha comprato avrebbe potuto rivenderlo a un prezzo molto più alto perché aveva solo 12.300 azionirestrizione che non venne applicata ad altri materiali che durò un po’ di più.

Lui Pacchetto PS5 Pro Può essere visto su pagine come eBay Prezzi ridicolmente alti Che è quattro o cinque volte il suo valore sul PlayStation Store. Nello screenshot che vi lasciamo qui sotto potete vedere prezzi fino a 3.000$ 6000 euro. Qualcosa di simile, però, vale anche per… DualSense Bordodoppio senso, Portale PlayStation E Edizione per il 30° anniversario di PS5 Slim. Sono già tutti esauriti Prezzi molto più alti Quelli che costano su PS Direct.

PlayStation riduce temporaneamente il prezzo della PS5

Poche ore fa abbiamo pubblicato che acquistare una PS5 sarà più economico perché PlayStation ha ridotto il prezzo Dalla console in alto 50 euro Temporaneamente fino al prossimo 10 ottobre. Questo sconto personale coincide con il costo originale della PS5 quando ha debuttato nel 2020, fino a quando Sony non ha aumentato il prezzo nella maggior parte delle regioni del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, quindi il prezzo della PS5 Slim con lettore di dischi è di 499,99 euro , mentre il prezzo della PS5 Digital Slim vale 399,99 euro.

Nei giochi 3D | Quanto costerebbe un PC simile a PS5 Pro? La nuova console PlayStation compete in una fascia di prezzo simile alle schede grafiche più popolari

Nei giochi 3D | Tutto ciò che riguarda PS5 Pro, prezzo, specifiche, data di uscita e tutto quello che vuoi sapere sulla versione migliorata di PlayStation 5