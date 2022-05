PS5: queste sono le nuove custodie e le colorazioni DualSense in arrivo a giugno

Sony Interactive Entertainment Presentata la sua nuova collezione di residenze per PS5 Che sarà disponibile il prossimo giugno, a partire dal diciassettesimo, e si tratta di tre nuovi modelli nella cosiddetta colorazione galassia violaE Rosa Nova S azzurro stellato. È quanto annunciato dall’azienda giapponese, confermando anche che queste colorazioni possono essere abbinate ai comandi doppio senso dello stesso tono.

Nuove custodie colorate per PlayStation 5

Questi tre colori verranno aggiunti ai modelli Cosmic Red e Midnight Black, disponibili da febbraio nei normali negozi, dove i giocatori potranno: Personalizza l’esterno della console Abbinare i controller wireless DualSense negli stessi toni”, condividono da PlayStation.

Inoltre, le nuove cover a colori appartenenti alla gamma Galaxy conterranno versioni dei due attuali modelli PS5, ovverosia. Versione lettore di dischi e il edizione digitale per PlayStation 5.” Sia le cover che i controlli appartengono alla Galaxy Collection, che si ispira ai colori delle nebulose e del cielo notturno, che include anche le cuffie PS5 Pulse 3D Midnight Black‘, sottolineano da PlayStation.

Di recente, PlayStation ha confermato i videogiochi di cui faranno parte il nuovo PS più, con titoli come Demon’s Souls Remake, Ghost of Tsushima, Assassin’s Creed Valhalla e molti altri. Oltre all’accesso Collezione Ubisoft + Classici Al nuovo PS Plus, con una selezione dei migliori giochi dell’azienda francese e dei suoi grandi poemi epici.

Ricorda che i tre nuovi livelli PlayStation sono:

PS Plus Essential (€ 8,99 al mese / € 24,99 al trimestre / € 59,99 all’anno)

PS Plus Extra (13,99 € al mese / 39,99 € al trimestre / 99,99 € all’anno)

PS Plus Premium / Deluxe (16,99 € al mese / 49,99 € al trimestre / 119,99 € all’anno)

