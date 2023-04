Psiche-16, l’asteroide dorato che potrebbe rendere miliardari tutti gli abitanti della Terra

Di tanto in tanto, molti asteroidi o meteoriti passano vicino al nostro pianeta. A seconda delle loro dimensioni, potevano essere più o meno pericolosi, e molti di loro hanno anche rischiato di impattare sulla Terra a causa della loro vicinanza, anche se miracolosamente tutti questi metodi sono rimasti aneddoti. Ma c’è un asteroide, se colpisce il pianeta, Può rendere tutti nel mondo milionari: Psico -16.

Le rocce spaziali contenenti tale presenza del minerale sono raramente rare, quindi Psiche-16 è un argomento che ha attirato molto interesse da parte dei ricercatori. Gli esperti ritengono che questo corpo celeste potrebbe far parte del nucleo di un pianeta primordiale e ha un diametro di 210 chilometri, secondo la NASA.

Cos’è Psiche 16 e perché rende milionario l’intero pianeta?

Psiche-16 fu scoperta nel 1852 dall’astronomo italiano Annibale de Gasperis. Deve il suo nome alla dea greca dell’anima, con lo stesso nome, che nacque umana e sposò Eros, il dio dell’amore. Questa roccia spaziale, situata a 370 milioni di km dalla Terra, è considerata “l’asteroide d’oro”. Il suo alto valore, circa dieci trilioni di dollari, è dovuto alla sua composizione di metalli preziosi come il nichel o il ferro. Il suo pool potrebbe essere 300 volte più grande dell’intera economia globale, secondo uno studio pubblicato su The Planetary Science Journal.

Nel 2017, la NASA ha deciso che l’umanità “avrebbe beneficiato di un altro sguardo a questo asteroide”, secondo l’agenzia. La missione doveva svolgersi nel 2022, tuttavia è stata ritardata a causa di “problemi di sviluppo”, quindi la nuova data dovrebbe essere ottobre 2023. “L’agenzia spaziale sta valutando la possibilità di lanciare la navicella spaziale Psyche il prossimo ottobre e dovrebbe arriva ad agosto.” 2029.” Rapporti di pubblicazione di Rob Report. Il costo della missione sarà di circa 985 milioni di dollari (quasi un miliardo di euro) ea luglio dello scorso anno erano già stati spesi per il progetto un totale di 717 milioni di dollari.

Il veicolo spaziale assegnato a questa missione utilizzerà strumenti per determinare i componenti di Psiche. Percorrerà 450 milioni di chilometri per raggiungere il suo obiettivo e dovrebbe essere lanciato su un missile SpaceX Falcon pesante. Trascorrerà 21 mesi restringendo la sua orbita fino a quando non passerà sopra la superficie dell’asteroide. In questo modo si otterranno dati sulla formazione del sistema solare e dei sistemi planetari intorno ad altre stelle.

A tutto questo sarà necessario aggiungere nuove tecnologie come le cosiddette comunicazioni ottiche nello spazio profondo, che permetterebbero di trasmettere più dati alla Terra. Il veicolo spaziale avrà uno spettrometro di raggi gamma e neutroni per determinare i tipi di materiali in Psyche. Utilizzerà anche le onde radio per misurare la gravità dell’asteroide.

Tuttavia, l’Università dell’Arizona afferma che Psiche potrebbe non essere un nucleo planetario come pensa la NASA, ma un mucchio di macerie, che può ridurre il prezzo di questo corpo celeste.