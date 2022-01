PUBG Battlegrounds: ora gratuito per tutti

L’attesa è finita e Un mese dopo l’annuncio Da questo previsto cambiamento, PUBG Battlegrounds è già un gioco Liberi di giocare Pertanto, può già essere scaricato gratuitamente per tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco, PC (in formato .). vapore), PS5, PS4 e Xbox Series S | X, Xbox One e Google Stadia. Ricordiamo che fino a ieri il prezzo di PUBG Battlegrounds per PC, su Steam, era di 29,99€, quindi i risparmi da oggi sono più che significativi.

Annunciando il suo passaggio al modulo Liberi di giocare Questo è successo pochi mesi dopo che Tencent ha cambiato il nome del gioco la scorsa estate, Precedentemente noto come PlayerUnknown’s Battleground (da cui il suo nome, l’acronimo PUBG), in quello che allora intendevamo come Il primo segno di grandi cambiamenti in arrivo, che è stato ora confermato con il passaggio a Liberi di giocare, ma di certo non sarà l’unica novità che vedremo sul titolo.

Come abbiamo già visto nell’estate del 2020, Quando Rocket League ha fatto lo stesso passo, gli utenti che hanno acquistato il gioco, a titolo di compenso, Riceverai un set di risorseAlcuni di essi saranno esclusivi di questi giocatori, mentre altri saranno disponibili per qualsiasi giocatore di PUBG Battlegrounds. Questo, ovviamente, non significa che il gioco stesso diventi gratuito, per non parlare che i pagamenti in esso contenuti scompaiano.

Infatti, sebbene PUBG Battegrounds sia ora gratuito, la modalità Rango, così come alcune funzionalità aggiuntive, saranno accessibili solo tramite il bundle Battlegrounds Plus, Pacchetto aggiuntivo a 12,99 €. Un dettaglio importante, sì, è che questa modalità Plus è un acquisto una tantum, non un abbonamento. Quindi, se vuoi partecipare alla classifica e non pagare il gioco, costerà meno di quanto i giocatori hanno dovuto affrontare fino a ieri.

Personalmente mi sembra Una mossa molto intelligente da Tencent. PUBG Battlegrounds è in circolazione da molto tempo, quindi è comprensibile che la stragrande maggioranza delle persone disposte a pagare per il gioco lo abbia già fatto. Con questa modifica si è aperta la porta a giocatori più casual che, in primis, aumenteranno notevolmente la base di utenti, il che è di per sé positivo.

Ma, inoltre, è molto probabile che molti di questi giocatori occasionali si “specializzino” un po’ di più nel tempo e, nel tempo, Decidi di acquistare il pacchetto Plus o, almeno, di effettuare un altro acquisto in-app. Non è quindi che l’azienda smetta di ricevere denaro per ogni copia di PUBG Battlegrounds, perché in realtà non si tratterà di vere e proprie vendite. Invece, la piattaforma lo apre a tutti, con alcuni di quegli utenti che potenzialmente fanno una sorta di spesa in-game.

