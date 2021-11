Pugilato: il pugilato torna a Bada del Valls

NSQuesto sabato 13 novembre Team Sol عروض Offerte Organizza una serata mista di boxe e K1, in cui probabilmente è già una delle principali sedi del pugilato catalano, la città di Badia del Valls.

Al K1 si terranno otto incontri di boxe amatoriale e un incontro di boxe amatoriale.

Il momento clou dell’azione arriva, in primo luogo, con il combattimento pro K1 in cui differiscono Sergio Ofgero In vista di Ismael Allouchi. Il cane da pastore, originario della città, conta sul sostegno della sua gente. Con una lunga carriera amatoriale, il combattente di Bada del Valls sta ora cercando di professionalizzare questo sistema per aggiungere un’altra vittoria e stabilire il suo record di 3-0.

E quando si tratta di boxe, ci saranno degli incontri emozionanti.

Nei pesi massimi, una battaglia difficile tra i catalani Aazddin Aajour (4-1-2, 3 KO) e Valencia David Trallero (2-0-1, 1 kn). Aajour vuole aggiungere una quinta vittoria nel palmo della sua mano e dovrà lavorare contro Trallero che viene con una vasta esperienza di arti marziali miste (MMA). Il Djeziel di origine marocchina presenta alcuni vantaggi come l’altezza e le dimensioni.

In superwlter abbiamo uno dei duelli più duri della notte. Uno della squadra del Sol argentino con sede a Barcellona Ismael Flores (2-0, 1 KO) Allenato dal noto angelo Hugo “El Tren” Ramrez, ha iniziato la sua carriera professionale a giugno sconfiggendo per KO il canarino Alberto Martin e ora nella stessa fase affronta il Valencia nel suo terzo incontro. Robin Martinez (4-3, 3 ko). Sarà un duello avvincente in cui nessuno dei combattenti farà un passo indietro.

E avremo il culmine della notte con combattimenti locali Francesco Morales (5-0-1, 1 KO) che fa un altro passo verso il campionato spagnolo. Morales affronta i senegalesi residenti alle Canarie, Ibrahima Sar (0-5).

pugile vigilia delle dieciEx Campionessa Dilettantistica di Spagna, non ha potuto combattere in questa festa in quanto non aveva trovato un avversario nei giorni scorsi.