Pugilato: Jacob Barreto perde contro Alessio Loroso in Italia

sìSi è scontrato con Alliance Cloud a Milano (Italia), il titolo del Phantom White EU, in cui l’italiano ha fatto la prima difesa Alessio Lorusso (17-4-2, 6 KO) Contro il Tenerife Jacob “Coco” Barreto (13-5, 5 KO).

Il vincitore può anche ricevere un premio per aver gareggiato nel Campionato Europeo contro un associato basco. Sebastian “Frusta” Press.

Il pugile locale ha controllato la lotta E ha dominato i primi quattro round con velocità, movimento e anticipazione, mentre lo spagnolo cercava il suo posto, un po’ spiazzato dal protagonista italiano.

Lorusso ha creato la prima difesa del campionato, segnando punti contro la squadra francese a novembre Tommaso MassoneEx campione d’Europa.

Barreto ha fatto un notevole quinto round, Premendo l’Italia con le mani, riempie di fiducia i tifosi. Ma il fuoriclasse ha ripreso il volante e ha tagliato Tenerife con cambi di guardia che non riuscivano a trovare il posto.

Al termine della lotta, immaginando un esito negativo, il campione spagnolo di pantomima ha insistito, approfittando della caduta fisica del pugile locale ed è riuscito ad eliminare il male nel decimo e undicesimo round.

Nell’ultimo attacco, Ha iniziato Barreto per il ko Gli diede la cintura, provocò l’italiano, scambiò coraggiosamente colpi duri e disarmò gli spagnoli, stanchi e leggermente commossi, osservando come l’arbitro fermava la partita prima del suo coraggioso tentativo infruttuoso.

Il momento della fine

Era Per la seconda volta Kago ha rifiutato la cinturaNella partita precedente aveva perso per punti in quel momento contro il suddetto pugile spagnolo Sebastian “Frusta” Press Nel 2018.

Come dicevamo, il concorso Lorusso potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni “Frusta” Perez Per il Campionato Europeo del Tipo Gallo.