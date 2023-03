Pulisci la tua auto con l’aspirapolvere a basso consumo Black+Decker

Andare in un autolavaggio per pulire la carrozzeria della nostra auto è una cosa che facciamo tutti abitualmente, ma non sempre dedichiamo tempo, almeno non regolarmente, alla pulizia e alla cura degli interni dell’auto. In questi casi, che sia per uso familiare o professionale o semplicemente perché ti piace prenderti cura della tua auto tanto quanto ti piace prenderti cura della tua auto come un essere vivente, L’aspirapolvere portatile è senza dubbio uno degli alleati indispensabili da tenere in un angolo della macchina o del garage..

Oggi, infatti, l’ampia gamma di aspirapolvere creati appositamente per questo scopo è cresciuta in modo esponenziale con candidati che hanno proposte altamente consigliate – se non le hai viste, ti consigliamo vivamente di dare un’occhiata alla nostra selezione con i migliori aspirapolvere per auto pulizia – alcuni sono interessanti come questo Aspirapolvere per auto portatile compatto di Black and Deckeruna delle opzioni più vendute di Amazon Che ora è più interessante se si adatta alla sua attuale offerta, perché lo è A soli € 46,64, uno sconto del 28% rispetto al suo prezzo abituale che lo pone al prezzo più basso storico in negozioQuindi non potevamo perdere l’occasione di consigliarlo.

Uno degli aspirapolvere portatili per auto più venduti di Amazon

BLACK+DECKER PD1200AV-XJ – Aspirapolvere portatile per auto Ciclone Tubo flessibile Adattatore 12V Accendisigari rosso e grigio Nero + Decker

amazon.es 64,95 euro € 46,80 (28% di sconto)

Questo Black+Decker PD-1200-AV è un vero aspirapolvere in miniatura – misura 10,6 cm di lunghezza, 4,9 di larghezza, 11,8 di altezza e pesa solo 1,49 kg – e contiene Sistema di filtraggio ciclonico a tre stadi che, insieme al suo tubo flessibile da 1,2 m nello stile degli aspirapolvere convenzionali, non solo consente un’aspirazione più che sufficiente per eliminare qualsiasi tipo di sporco all’interno della nostra auto, con 12,5 watt di aria, ma anche permette di raggiungere anche i fori di accesso più difficili. Il raccogli sporco da 400 ml è molto facile da rimuovere e svuotare senza dover toccare lo sporco.

accanto a Essendo un aspirapolvere progettato specificamente per le auto, è dotato di una connessione a 12V che consente di collegarlo alla presa accendisigari della tua auto. E dimentica le cariche e la perdita di potenza di aspirazione a causa di una batteria scarica che affligge altri aspirapolvere portatili senza fili.

Il kit viene fornito anche con due diversi occhielli, uno con una spazzola pieghevole per l’uso su tappezzeria e uno più lungo e più stretto per gli angoli difficili da raggiungere.. Inoltre, ha anche una specie di borsa a rete per riporre facilmente tutta l’attrezzatura, in modo da avere tutto perfettamente riposto e organizzato la prossima volta che vorrai pulire la tua auto. A proposito, se vuoi dare una bella ripulita alla tua auto, ti lasciamo anche alcuni suggerimenti e trucchi a questo link.