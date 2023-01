Pulisic si unisce all’assenza del Chelsea per infortunio, lasciando Joao Felix libero di giocare

Graham Potter ha confermato la gravità dell’infortunio di Pulisic, che si è infortunato al ginocchio nella partita della scorsa settimana contro il Manchester City, persa dal Chelsea (0-1).

L’americano Cristiano Pulisico Starà fuori per due mesi per infortunio, lasciando libero sfogo al portoghese Joao Felix guadagnarsi un posto nella formazione titolare.

Il giocatore ha lasciato il campo soffrendo per un dolore al ginocchio e Vasaio Ha detto questo mercoledì in una conferenza stampa che sarà “assente per due mesi”.

Tecnico Chelsea Ha anche confermato il suo infortunio Rahim Sterling Nella stessa partita era meno pericoloso e sarebbe stato messo da parte per meno tempo.

Christian Pulisic si è infortunato nella partita in cui il Chelsea ha perso contro il Manchester City. Immagini Getty

Armando Bruja, Wesley Fofana, Edouard Mendy, Rhys James, N’Golo Kante, Mason Mount e Raheem Sterling Sono i giocatori che sono fuori dal campo per infortunio.

con lesioni Sterling e Pulisic, Joao Felixche potrebbe giocare contro di lui questa settimana Fulham o contro di lui Palazzo di cristalloPiù facile individuare una posizione negli undici iniziali.