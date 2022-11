Pull & Bear lancia la sua nuova collezione per feste con carta traslucida Tini Stoessel e tanti glitter

L’ultima festa di Tinny Stossel (25 anni) a Madrid, il 25 settembre, i suoi fan lo ricordano non solo per le meravigliose esibizioni che ha dato sul palco, ma anche per frizzante Vestiti indossato dal cantante argentino. Cariche di glitter e trasparenze, perfette per una serata fuori, stanno per andare in saldo.

Questo venerdì, 4 novembre, Pull & Bear lancia la sua nuova collezione per le feste, di cui Tinny è l’immagine. È stata la prima a indossarlo ed è ora la nuova campionessa inaugurale del Gruppo Inditex. È una selezione rivoluzionaria di pezzi creati per stupire in una delle stagioni più attese dell’anno.

sono serviti vestiti alla modacome top metallici o top di dimensioni ovvie, gemelli da sopra strass e pantaloncini, o abiti a rete. È un set divertente e rischioso che diventa un must Vestiti Di notte.



Teenie Stossel con un vestito a rete di Pull & Bear.

Toro e orso

E questo è il grande obiettivo di questa nuova collezione, essere una semplice opzione a cui tornare quando hai un evento, una data o una festa speciale su cui vuoi attirare l’attenzione ed essere al centro dell’attenzione. Tra i pezzi proposti spiccano gli abiti. C’è sempre un nero elegante, Finitura satinata, spalline sottili e lunghezza corta Con i tacchi rossi e il rossetto abbinato sarà lui Vestiti Più femminile e lusinghiero. Le donne che amano il verde possono indossarlo grazie all’abito luccicante e ricamato che lascia per aria la schiena.

I più audaci conquistano stile di strada Con una combinazione rischiosa e sexy di top e pantaloni in rete totalmente trasparente. Questi lasciano visivamente ciò che viene indossato sotto, quindi è necessario prestare particolare attenzione al resto degli accessori. Pull & Bear suggerisce di abbinarlo a un reggiseno strass Ma ci sono anche opzioni più tradizionali.

Toro e orso

Tuta e giubbotto neri, gonna con originali dettagli sui bordi lucidi, gonna aderente bianca e minigonna, sono solo alcuni degli altri capi che Pull & Bear propone in vendita per sorprendere i propri clienti e vestirli a festa. Hanno tutti due cose in comune: stile pionieristico e La gamma di colori che parte da una tavolozza con colori più scuri pieno di luce Attraverso l’utilizzo di tessuti lucidi, film metallici e trasparenti.

