Pulpito dell’Avana

In un’azione svolta il 3 ottobre presso il Collegio di Odontoiatria Raúl González Sanchez dell’Avana, è stata celebrata la Giornata Latinoamericana dell’Odontoiatria, con l’obiettivo di riconoscere il lavoro svolto da dentisti, tecnici e studenti per preservare la salute orale delle nostre città, e per commemorare l’istituzione della Federazione Odontoiatrica dell’America Latina (FOLA) nel 1917; La commemorazione si tenne lo stesso giorno del 1929 nel nostro Paese.

Il momento dell’assegnazione dell’onorificenza al Dott. Il compagno di Felix Alberto Landin per mano del viceministro della sanità pubblica, il dottor Renol García Morero. immagine: Ariel Sampedro

Durante la cerimonia, nell’ambito del progetto “Storie di vite” attuato dal Centro nazionale di informazione per le scienze mediche (Infomed), è stato lanciato il programma audiovisivo che descrive il percorso accademico, amministrativo e umano del Professore e Rettore, Dottore in Scienze (Dott. C) Felix Alberto Rafic Landin, una delle figure più eminenti dell’odontoiatria cubana, che ha ricevuto anche il meritato riconoscimento per il suo contributo alla salute pubblica e in particolare allo sviluppo dell’odontoiatria a Cuba, dal Dr. Renol García Morero, vice Ministro della Sanità Pubblica.

Prendendo la parola, il Dr. Rafik Landin ha espresso la sua gratitudine per tutto ciò che era stato espresso su di lui, affermando di aver sempre considerato gli studenti suoi amici, e di essere pronto in ogni momento e in ogni situazione ad offrire loro la sua assistenza .

In parole chiave, la Dott.ssa Science Mariela García Jordan, Direttore Nazionale di Odontoiatria presso il Ministero della Salute Pubblica (MINSAP), riconosce tutti i professionisti e i tecnici che, con le loro prestazioni quotidiane, offrono la loro saggezza, contribuendo al miglioramento della scienza odontoiatrica, come così come gli studenti che si stanno muovendo in questa direzione.

Dott.. Mariela García Jordan, Direttore Nazionale di Odontoiatria presso il Ministero della Salute Pubblica (MINSAP). immagine: Ariel Sampedro

Ha sottolineato che Cuba oggi ha più di 19mila specialisti, più di 10mila laureati e tecnici in cure dentistiche e protesiche.

L’assistenza medica è fornita in più di 1200 servizi, per i quali abbiamo più di 6000 gruppi dentistici. Abbiamo scenari per l’insegnamento sanitario in tutte le università di scienze mediche del paese. Il nostro modello di cura è un modello odontoiatrico generale completo, in cui vengono implementate misure di aumento, prevenzione e riabilitazione, con priorità data ai residenti di età inferiore ai 19 anni, alle donne in gravidanza, alle madri di bambini di età inferiore a un anno, ai portatori di handicap, nonché da adulti. Anziani”, ha osservato. García Jordán, ha anche evidenziato i molteplici sforzi del nostro governo per raggiungere la sostenibilità dei servizi sanitari, in un momento in cui l’amministrazione statunitense sta intensificando i blocchi economici, commerciali e finanziari, limitando o rendendo l’accesso a attrezzature, farmaci, dispositivi e tecnologie mediche che hanno avuto un impatto significativo sui servizi odontoiatrici.

“Tuttavia, con grandi sforzi, è stato possibile mantenere un sistema sanitario pubblico universale, gratuito e accessibile per il 100% delle persone”, ha sottolineato.

Infine, ringrazio e mi congratulo con tutti coloro che compongono questo esercito di camici bianchi che lottano per la salute orale del nostro popolo, per la grande dedizione, la convalida, l’impegno e la sfida di continuare a migliorare gli indicatori di salute orale e di preparare servizi e risorse per affrontare il l’invecchiamento della nostra popolazione e aumentare la soddisfazione di tutti per i servizi forniti.

Da parte sua, nell’ambito di questa celebrazione, l’Università di Scienze Mediche dell’Avana ha deciso di motivare e apprezzare l’illustre carriera professionale del Dr. C. Eliana Barbara Grau-Leon, Preside della Facoltà di Odontoiatria dell’Avana; La dott.ssa Carmen Dolores Hernandez Martinez e la dott. Denia Morales Navarro, tutte le facoltà più prestigiose della Facoltà di Odontoiatria dell’Avana.

Allo stesso modo, questa istituzione educativa ha ricevuto un premio speciale e collettivo per l’eccellenza che ha raggiunto nei risultati delle sue operazioni accademiche, scientifiche e di estensione, nonché per la meritata posizione sia a livello nazionale che internazionale nella sua eccezionale istruzione. Lavoro – tecnici, professionisti, specialisti.

A conclusione della celebrazione è stata svelata presso la clinica ortodontica una targa in onore del Dr. S. Rigoberto Otaño Lugo, Illustre Professore di questo Collegio, Professore di Merito, Professore Ordinario, Decano di questo Centro per più di 15 anni, Vice Presidente della FOLA per due mandati e poi Presidente, nonché Membro Esecutivo della Federazione Internazionale di Odontoiatria.

All’incontro hanno partecipato anche il dott. Mairim Lago Queija, Preside dell’Università di Scienze Mediche dell’Avana, e altri funzionari del MINSAP, presso la Direzione Provinciale della Salute, nonché studenti, residenti, professori e personale.

Consegnare la confessione al Dr.C. Eliana Barbara Grau-Leon, preside della Facoltà di Odontoiatria dell’Avana (al centro). immagine: Ariel Sampedro

Consegna dei ringraziamenti alla dott.ssa Carmen Dolores Hernandez Martinez (a destra). immagine: Ariel Sampedro

Consegnare la confessione al Dr.C. Denia Morales Navarro (al centro). immagine: Ariel Sampedro

Targa svelata in onore del Dr. S. Rigoberto Otano Lugo. immagine: Ariel Sampedro

