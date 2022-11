Punteggio e dati in tempo reale

Javier “Chicharito” ha segnato 52 gol nella sua storia con la nazionale messicana, in 109 partite per la precisione. L’attaccante dei Los Angeles Galaxy è davanti a grandi figure del calcio messicano come Jared Borghetti e Cuauhtémoc Blanco, entrambi già ritirati dal campo.

Raul Jimenez, attuale attaccante del Wolverhampton Wanderers inglese, ha segnato 29 gol in 96 partite con la nazionale messicana. Mentre Guardado, centrocampista del club spagnolo Real Betis Balombe, ha segnato 28 gol in 177 partite.

Sono questi i giocatori che hanno completato la top 10 tra i migliori marcatori della storia della nazionale messicana, secondo i dati del sito specializzato. Trasferimento di mercato.

Continua a leggere qui.