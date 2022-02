Puoi scaricare temporaneamente Dear Esther su Steam e lo conserverai per sempre

The Chinese Room e Secret Mode hanno voluto celebrare il decimo anniversario di Cara Ester Ecco perché hanno offerto l’opportunità a qualsiasi utente di Steam Download gratuito Dear Esther: Landmark Edition. Per questo è sufficiente un account e riscattarlo pagina del prodotto In modo che diventi tuo per sempre.

La promozione rimarrà attiva Fino alle 16:00 del 16 febbraio, quindi hai ancora qualche ora prima che diventi parte della tua libreria. Un’avventura misteriosa che ti porterà su un’isola deserta situata da qualche parte nelle lontane Ebridi.

Man mano che la storia procede, una voce comincerà a essere ascoltata mentre legge parti di un messaggio, creando così Un’esperienza narrativa con tocchi di amore, perdita, colpa e resaOltre ad essere accompagnato da un’ottima colonna sonora.

Questa edizione speciale include una modalità aggiuntiva che la caratterizza Commenti dal tuo manager. Quindi, mentre esplori l’isola, scoprirai di più su cosa lo ha ispirato a creare questo titolo pluripremiato, tra cui Best Visuals all’Independent Games Festival 2012 e persino essere nominato per cinque categorie nei BAFTA.