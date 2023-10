“Puoi toccarmi mentre ti parlo?”

Con un messaggio e una foto sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato la rottura con Andrea Giambruno. La pubblicazione dice anche che hanno cercato di indebolirla attaccando la sua casa e che gli attacchi si sono concentrati sul suo precedente audio: commenti sessisti che ha fatto a un collega in televisione. “Posso toccare il mio pacco mentre ti parlo?” Si sente dire Giambruno. Lei risponde: “Hai già.” Insiste: “Sei fidanzato?”

Il suo compagno non ha esitato: “Sì! L’ho già detto ad Andrea stamattina”. Ma ciò non ha fermato l’ex partner di Georgia Meloney: “Sei una persona di mentalità aperta? Come ti chiami? Io e te ci siamo già incontrati?”In un altro post venuto alla luce, Giambruno chiarisce di avere una relazione e di essere tornato nell’ambiente lavorativo: “Ho una relazione. “Lo sanno tutti in Mediaset e ora lo sai anche tu, ma noi cerchiamo un terzo partecipante perché stiamo facendo tre e quattro”.

Erano momenti catturati dalla telecamera nel suo notiziario quotidiano, dal quale è stato temporaneamente rimosso come conduttore. Perché questa non è la sua prima polemica. Lui stesso ha suggerito che le donne dovrebbero evitare di ubriacarsi per evitare di essere violentate. Oggi i colleghi politici sono concentrati nel sostenerlo. Matteo Salvini, un uomo molto forte, di estrema destra: Lui l’abbraccia ed esclama: Tieni la testa alta e vai!”

Sostegno a Tajani e all’ex premier Conte sui social: “La mia affinità con Georgia Meloney come persona, come donna e come madre“. unità perché l’annuncio della scissione arriva dopo una grande polemica sui media italiani che hanno diffuso l’audio. La Meloni ha confermato che le loro strade si sono separate molto tempo fa.