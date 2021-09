Puoi usare WhatsApp Web sul tuo cellulare? Ti diciamo come e perché avere due account contemporaneamente può aiutare

Trucco per avere due cellulari diversi

Il WhatsApp È un’app che non offre una mano d’aiuto su base giornaliera. Puoi stare vicino alla tua famiglia e ai tuoi cari nonostante la distanza, puoi usarlo al lavoro, nello studio. Tuttavia, nonostante tutte le possibilità che hai con l’app, Ha il limite di poterlo utilizzare su un solo telefono.

Qui ti mostriamo un trucco per questo Puoi utilizzare lo stesso account WhatsApp su due telefoni cellulari diversi.

Sei soddisfatto di WhatsApp, ma se hai due telefoni cellulari, dovresti dare la priorità a uno di essi, che è il telefono che contiene il tuo account di messaggistica. Al momento l’app ti permette solo di associare un numero, ma ti informiamo che Un trucco per avere lo stesso account su entrambi i cellulari.

La prima cosa da fare è andare su WhatsApp Web web.whatsapp.com Con il cellulare che vuoi usare. Quando la pagina rileva che stai entrando da un telefono cellulare, quello che devi fare è andare alle opzioni del browser e Chiedigli di mostrare il sito web come “Versione PC”.

Una volta effettuato l’accesso alla versione desktop di WhatsApp Web, verrà visualizzato un codice QR per il collegamento all’applicazione WhatsApp sul tuo cellulare. Dovrai scansionarlo molto velocemente perché il codice QR sta scadendo Se ci vuole tempo, dovrai aggiornarlo per crearne uno nuovo.

Ora dovresti andare sul tuo cellulare dove hai l’account principale, inserire le opzioni e Scegli l’opzione WhatsApp Web. Se sei su iOS, vai su Impostazioni e vedrai l’opzione WhatsApp Web all’interno. Selezionando questa opzione, il cellulare diventa uno scanner, Puntalo sul codice QR che hai lasciato attivo sull’altro cellulare.

Con questi semplici passaggi Avrai già un account WhatsApp attivato sull’altro tuo cellularera attraverso il browser. Da WhatsApp Web sul tuo telefonino, ora appariranno le sessioni che hai avviato su diversi computer.

Non puoi avere due account WhatsApp sul tuo cellulare, ma quello che puoi fare è avere un account su più dispositivi tramite WhatsApp Web. Sebbene non sia comodo come su un tablet o nel browser di un computer o laptop, ti aiuterà se hai più di un telefono cellulare.