Purificatori d’aria che purificano il tuo spazio personale

Prima del nuovo anno e siamo ancora in allerta a causa della corrente pandemia di covid-19 e il suo Variabili multiplee Assistenza sanitaria Dovrebbe essere, tra gli altri principi, una questione di vitale importanza. Ecco perché tra i prodotti che sono passati dall’essere un’opzione a una necessità per il nostro benessere: Purificatori d’aria.

L’emergenza sanitaria ha accompagnato Preoccuparsi di più di ciò che normalmente respiriamoPertanto, lo sviluppo è stato diretto verso la creatività Dispositivi che filtrano gli inquinanti e garantiscono un’atmosfera interna sicura nelle case.

Grazie a questa statura in espansione, gli standard industria in un filtri e purificatori Vanno molto oltre Semplicemente Migliora la circolazione sanguigna e la qualità dell’aria; Oggi possono Sii parte attiva di casa intelligente Per completare l’ambiente Salute e sicurezza per te e la tua famiglia. I progressi nella tecnologia di purificazione dell’aria includono, ad esempio, Questi quattro purificatori d’aria sono all’avanguardia in termini di stile e comfort.

Le cinque raccomandazioni

Cubo Samsung

Oltre a funzionare da solo, il cubo è progettato per l’archiviazione se lo spazio lo richiede. Foto: Samsung.

Un altro dei prodotti stellari del colosso coreano. prende il nome da lui Design compatto, si distingue dal resto per la sua varietà di funzioni che, oltre alla cura dei dettagli in termini di discrezione, include un filtro che assicura raffinatezza Nessun rumore, corrente o ozono—Fastidi comuni per gli utenti di questi dispositivi–così come Lettura ad alta risoluzione di impurità a base laser.

levoit core 400s

Questo filtro è a bassa manutenzione, alta connettività e facile da usare. Foto: Levi’s.

critica al vetriolo, Il purificatore di fascia alta si distingue allo stesso modo in termini di velocità e interfaccia. Garanzia di igiene “Un’intera stanza in pochi minuti”I Core 400 sono dotati di tre filtri per catturare allergeni, alcuni agenti patogeni e composti organici volatili (VOC). inoltre, Si collega al sistema di tua scelta tramite a Implementazione Mobile per informarti sulla qualità dell’aria in tempo reale.

Dyson Cool Purificatore d’aria

Il classico design ad anello di Dyson ora si occupa di ripulire il tuo ambiente. Foto: Dyson.

Il fattore silenzioso che può causare seri danni alla nostra salute è formaldeide, che deriva costantemente dal compensato, dal combustibile e dai materiali da costruzione in casa, I suoi effetti vanno dalla lieve irritazione alla comparsa di tumori maligni. Dyson Purifier Cool promette di ridurre gli effetti La formaldeide, insieme ad alcuni allergeni e agenti patogeni, è certificata come filtro HEPA che blocca il 99,95% delle particelle inquinanti..

Purificatore d’aria esclusivo AAVI LEAF®

Combina AAVI LEAF con i toni calmi e discreti tipici degli spazi di lusso. Foto: Voltec Global.

Voltec Global è nota per i suoi purificatori d’aria di grado medico, ma questa volta Scegli la sezione deluxe con AAVI LEAF. Per questo ha una qualità estetica sopra la media, per arredare lo spazio in cui si trova, come se non bastasse, Dotato di tecnologia brevettata IonJet،Diverso dalla maggior parte dei mercati che utilizzano filtri per la pulizia, con il valore aggiunto che Si pulisce da solo e non richiede manutenzione regolare.

con questi Raccomandazioni Dai purificatori d’aria puoi aggiungere un Un nuovo membro del team di igiene nel tuo ufficio o nella tua stanzaGoditi informazioni e controllo senza precedenti per le prestazioni ottimali del tuo corpo.

