Putin descrive colloqui di successo con Xi Jinping

Al termine dei colloqui che si sono svolti martedì al Palazzo di Santa Catalina al Cremlino, il leader russo ha espresso sincero piacere per l’opportunità di ricevere ancora una volta il suo caro amico, il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, in Russia in occasione di un visita di Stato, Cina, signor Xi Jinping.

Putin ha sottolineato che “tutti i nostri colloqui di ieri e di oggi, direttamente, in un formato ristretto e con la partecipazione delle delegazioni, sono stati fruttuosi e si sono svolti in un’atmosfera calda, amichevole e costruttiva”.

Il presidente russo ha sottolineato che le dichiarazioni congiunte che hanno firmato riflettono pienamente la natura speciale delle relazioni tra i due Paesi, che sono al più alto livello di sviluppo nella storia, e costituiscono un vero modello di impegno globale e cooperazione strategica.

Da parte sua, il presidente cinese ha sottolineato le “strette relazioni” che ha intrattenuto con il suo omologo russo negli ultimi 10 anni, e ha confermato di essere in contatto con lui su questioni strategiche.

Il leader cinese è arrivato lunedì in Russia per una visita di stato di tre giorni.

Questo è il primo viaggio all’estero di Xi dalla sua rielezione a capo di stato per un terzo mandato.

ro/gfa