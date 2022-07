Putin esprime le sue condoglianze per la morte dell’ex presidente angolano

MOSCA, 9 lug (Princea Latina) Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato oggi le sue condoglianze al suo omologo angolano Joao Lourenço per la morte dell’ex presidente angolano Jose Eduardo dos Santos.

Il nome dos Santos è intrinsecamente legato alla storia dello stato angolano. Partecipante attivo alla lotta per la liberazione nazionale e leader del Paese da molti anni”, si riferisce al messaggio pubblicato dal sito web del Cremlino.

Putin ha sottolineato che il leader angolano è rispettato dai suoi connazionali e gode di grande prestigio internazionale.

“È difficile sopravvalutare il suo contributo personale allo sviluppo delle relazioni amichevoli tra Russia e Angola”, ha affermato il capo dello Stato eurasiatico.

Il governo Luanda ha decretato da sabato cinque giorni di lutto nazionale per la morte dell’ex presidente, morto all’età di 79 anni a Barcellona, ​​in Spagna, dopo una lunga lotta contro la malattia.

José Eduardo dos Santos salì al potere nel settembre 1979, dopo la morte del primo Presidente della Repubblica, Antonio Agostinho Neto, e mantenne questa carica per 38 anni. Fu comandante in capo delle forze armate e capo del Movimento popolare per la liberazione dell’Angola.