Il Presidente ha inviato un messaggio ai partecipanti, agli organizzatori e agli ospiti del 25° Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spef), che si terrà in quella città portuale dal 15 al 18 giugno.

Ha sottolineato che tra gli obiettivi di quel periodo c’erano l’accelerazione dello sviluppo delle infrastrutture e della base tecnologica del Paese, un aumento qualitativo del livello di formazione degli specialisti e la creazione di un sistema finanziario indipendente ed efficace.

“L’economia russa dipenderà sempre di più dalle iniziative private e, naturalmente, manterrà il percorso verso l’apertura e un’ampia cooperazione internazionale”, ha affermato.

Ha anche espresso il suo interesse affinché lo Spief continui a contribuire in modo significativo alla risoluzione di molti dei compiti prioritari dell’umanità e che i suoi tratti distintivi rimarranno sempre fiducia reciproca, ricchezza di contenuti, spirito di dialogo fruttuoso e collaborazione.

Il capo dello stato russo ha sottolineato l’importanza di rivitalizzare il commercio e gli investimenti, promuovere lo sviluppo congiunto di tecnologie, rafforzare i mercati finanziari e azionari, nonché aumentare gli importi degli insediamenti nelle valute nazionali.

“È importante introdurre e sviluppare un modello di integrazione davvero utile, come è già accaduto nell’Unione economica eurasiatica”, ha osservato.

Putin ha osservato che l’incontro del 25° anniversario del Forum si svolge in un periodo difficile per l’intera comunità internazionale.

A suo avviso, anni di errori della politica economica occidentale e sanzioni illegali hanno portato a un’ondata di inflazione globale, al crollo delle normali catene di produzione e approvvigionamento e a un forte aumento della povertà e della carenza di cibo.

Ma, come spesso accade, le sfide portano anche opportunità. Ha dichiarato che questo è il motivo per cui il motto del Forum: New World, New Opportunities è così importante.

Putin ha augurato successo ai partecipanti all’evento, a cui hanno confermato la loro partecipazione finora oltre 2.700 rappresentanti di aziende, inclusi più di mille dei loro capi, secondo la Roscongress Foundation, l’organizzatore del forum.

