Qatar 2022: il Marocco si unisce all’Italia come uno dei suoi marchi

Nazionale del Marocco Ha rubato i cuori di tutti i Juanaticos riuniti Mondiali 2022 in Qatar. Contro ogni previsione, hanno preso la loro squadra e sono stati eliminati Spagna Y PortogalloOra si affrontano Francia Un pass per la Gran Finale. In mezzo a tutto questo, “I leoni dell’Atlante” Hanno eguagliato quello che ha fatto l’Italia qualche anno fa.

per tutto Coppa del Mondo, popolo marocchino Hanno subito solo un gol in cinque partite giocate. Secondo EFE; Poi non è successo Azzurri ha raggiunto le semifinali nel Germania 2006Hanno portato a casa il trofeo.

Potrebbe piacerti anche: Il Brasile ha già il suo prossimo allenatore

In tutte le sue partite, i suoi rivali gli hanno segnato solo 10 volte. In effetti, il gol che hanno segnato è stato un autogol Naïf Akurt Nella partita contro Canada Finì 2-1 in favore degli africani.

Cosa è stato fatto Marocco è diventato più importante in quanto hanno dovuto affrontare tali centri di potere Belgio, Spagna Y Portogallo; È andato a zero.

Quando il Marocco giocherà le semifinali di Qatar 2022?

“I leoni dell’Atlante” Affronta i campioni in carica il 14 dicembre, Francia, 13:00. (ora del Messico centrale) sul terreno dello stadio Al Bate.