Qatar Airways riduce i voli per fare spazio ai tifosi della Coppa del Mondo

DOHA (Reuters) – Qatar Airways ha ritirato i voli verso 18 destinazioni per far posto alle compagnie aeree dell’aeroporto internazionale di Hamad per portare i fan alla Coppa del Mondo del mese prossimo, ha detto martedì l’amministratore delegato di Qatar Airways.

Akbar Al Baker, amministratore delegato di Qatar Airways, ha affermato che la priorità ora era quella di accogliere le centinaia di voli che sarebbero atterrati nel paese per il torneo.

Il Qatar, che prevede di ricevere circa 500 voli al giorno, oltre a centinaia di voli charter e jet privati, ospiterà il torneo dal 20 novembre al 18 dicembre con circa 1,2 milioni di visitatori.

Un totale di 32 paesi parteciperanno all’evento e le partite sono distribuite su otto stadi situati in un raggio di 40 chilometri dal centro di Doha.

“Non proprio, non abbiamo nuove destinazioni”, ha detto Al Baker in una conferenza stampa quando gli è stato chiesto se la società stesse crescendo ora a causa della Coppa del Mondo.

“Al contrario, abbiamo ridotto e ritirato 18 destinazioni per fare spazio all’aeroporto internazionale di Hamad e attirare fan”, ha detto. “La nostra priorità non è la rete Qatar Airways, ma fornire l’accesso a tutti i paesi partecipanti e portare un gran numero di passeggeri”.

Si stima che un gran numero di tifosi volerà anche solo per le partite, scegliendo di rimanere nella vicina Dubai. (Reportage di Carlos Grumman; Montaggio in spagnolo di Carlos Serrano)