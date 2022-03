QUAANTIUM DIESEL X10, nei motori per autocarri e autobus Mercedes-Benz

AXION Energy, marchio leader di carburante nella regione, si unisce a Mercedes-Benz Trucks and Buses, produttore automobilistico leader con oltre 70 anni di esperienza nel paese, in un’alleanza per fornire e consigliare carburante per l’intera flotta di camion e autobus .in Argentina. A partire da questa alleanza, i motori diesel AXION Energy saranno il carburante consigliato per prendersi cura dei motori di autobus e camion del marchio stellare.

AXION Energy è l’unica azienda in Argentina che offre tutto il suo diesel Euro V nelle sue stazioni di servizio, un carburante contenente meno dei 10 ppm di zolfo richiesti dai motori. QUAANTIUM è il carburante diesel di più alta qualità sul mercato, con un innovativo pacchetto di additivi superiore a quelli presenti sul mercato, che gli consente di pulire il motore al 100% in un solo serbatoio e di raggiungere più chilometri per litro. Mentre il diesel X10 è un diesel da 10 ppm che corrisponde a qualsiasi altro diesel premium di altre società sul mercato in termini di tecnologia, ma a un prezzo molto più basso.

Raoul Parsat, Head of Mercedes-Benz Trucks and Buses ha osservato:Siamo molto soddisfatti di questa alleanza, che ci consentirà di rafforzare la nostra associazione con organizzazioni che promuovono la qualità e la sicurezza nelle loro attività. Siamo convinti che con ACCION accompagneremo i nostri clienti nel migliore dei modi, sia in città che su strada”.

Sandra Yachlini, Vice Presidente, Commerciale e Marketing, Axion Energy“Questa nuova alleanza garantirà che i veicoli più scelti per le divisioni a lunga distanza abbiano il miglior carburante per far funzionare la loro flotta e prendersi cura dei loro motori”, ha sottolineato. E il Ha aggiunto: “Ci auguriamo che questo sia l’inizio per generare insieme più e migliori chilometri lungo le nostre strade”.

Questa è la prima volta nel paese che AXION Energy, come alleato strategico, aggiunge un’azienda con un’ampia flotta di camion e autobus leggeri e pesanti, e sceglie di iniziare questo viaggio insieme, presso la stazione di servizio di Ituzaingó, di recente apertura, situata a Km 19 del Camino del Buen Air. L’accordo è stato firmato lì dai direttori delle due società e ha visitato le nuove strutture in cui erano esposti gli autobus urbani Actros 2651, Accelo 1016, Atego 1729, Axor 2544 e OH 1721. Da febbraio 2022 Mercedes-Benz consiglia diesel premium diesel X10 quantità di diesel per tutti gli autobus e camion.

Nel 2021, Mercedes-Benz Trucks and Buses si è affermata ancora una volta come l’azienda n. 1 in termini di brevetti per autobus. Ha anche guidato il segmento degli autocarri leggeri con la sua nuova versione Accelo, che produce in due versioni, manuale e automatica, in quello che è stato il primo stabilimento dell’azienda fuori dalla Germania, il Centro Industriale Juan Manuel Fangio a Virrey del Pino, situato a La Matanza.

Oggi la Raffineria Axion Energy situata a Campana, che ha investito oltre 1.500 milioni di dollari per espandere la propria capacità produttiva e migliorare la qualità dei combustibili, si distingue come uno degli impianti più moderni e tecnologicamente avanzati di tutto il Sud America.